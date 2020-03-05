В Фаниполе откроют завод по производству преобразователей

Источник материала: Новости Дзержинска

"Штадлер Минск" планирует в Фаниполе открыть завод по производству преобразователей.

Как рассказал директор предприятия Филипп Бруннер, открытие запланировано через месяц. Заказы уже поступили от клиентов из Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Польши, Чехии.

Кроме этого, предприятие рассчитывает увеличить производственные площади еще на 25%, чтобы в 2021 году выпускать 500 вагонов в год.

В планах поставить и 10 поездов для Минского метрополитена: 6 четырехвагонных и 4 пятивагонных. Первые две серии уже переданы, во втором квартале года поставят остальные поезда.

Еще один крупный заказ сделала Белорусская железная дорога - 10 пятивагонных поездов. Сейчас заказ на стадии проектирования, скоро начнется производство.