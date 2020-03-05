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Зубами сбрасывала вьюк и за 25 секунд убегала. Как овчарка Дина подрывала фашистские поезда
Источник материала: СТВ
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Татьяна Андреева, писатель:
Когда прогремел взрыв, Дина уже была рядом с минерами. Блестяще выполнив задачу, четырехлапая партизанка в считаные секунды вернулась к боевым товарищам. Именно так, по-человечески, к ней относились однополчане. Пусть в краткой сводке подвиг Дины и не был упомянут.
«19 августа 1943 года на перегоне Полоцк–Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги, от взорвавшихся цистерн с горючим на всем участке распространился пожар. С нашей стороны потерь нет».
После Дина геройствовала еще несколько раз. При разминировании Полоцка в матрасе немецкого госпиталя овчарка нашла мину-сюрприз. А в отставку первая в Красной Армии собака-диверсант ушла уже на мирной земле.
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В программе «Специальный репортаж» рассказываем, как собаки служили наравне с солдатами во время Великой Отечественной войны.
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