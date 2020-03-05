ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зубами сбрасывала вьюк и за 25 секунд убегала. Как овчарка Дина подрывала фашистские поезда

05.03.2020 19:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В программе «Специальный репортаж» рассказываем, как собаки служили наравне с солдатами во время Великой Отечественной войны.

Зубами сбрасывала вьюк и за 25 секунд убегала. Как овчарка Дина подрывала фашистские поезда

Татьяна Андреева, писатель:
Известный факт применения собак, которые участвовали в рельсовой войне. В 43-м году на станции «Полоцк-Дриса» собака Дина подорвала вражеский эшелон с техникой и живой силой. Разработали такую ей систему, что собаке надевали этот вьюк, и потом она зубами в определенном месте сбрасывала этот вьюк. Собаке давалось 25 секунд, и она убегала. Вот так Дина и сделала.

Зубами сбрасывала вьюк и за 25 секунд убегала. Как овчарка Дина подрывала фашистские поезда

Когда прогремел взрыв, Дина уже была рядом с минерами. Блестяще выполнив задачу, четырехлапая партизанка в считаные секунды вернулась к боевым товарищам. Именно так, по-человечески, к ней относились однополчане. Пусть в краткой сводке подвиг Дины и не был упомянут.

Зубами сбрасывала вьюк и за 25 секунд убегала. Как овчарка Дина подрывала фашистские поезда

«19 августа 1943 года на перегоне Полоцк–Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги, от взорвавшихся цистерн с горючим на всем участке распространился пожар. С нашей стороны потерь нет».

Зубами сбрасывала вьюк и за 25 секунд убегала. Как овчарка Дина подрывала фашистские поезда

После Дина геройствовала еще несколько раз. При разминировании Полоцка в матрасе немецкого госпиталя овчарка нашла мину-сюрприз. А в отставку первая в Красной Армии собака-диверсант ушла уже на мирной земле.

Люди в материале: Татьяна Андреева

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе «Специальный репортаж» рассказываем, как собаки служили наравне с солдатами во время Великой Отечественной войны.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Фаниполе откроют завод по производству преобразователей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика