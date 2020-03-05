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«Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк». Как снимали фильм «Пёс рыжий»
Источник материала: СТВ
«Пёс рыжий». Премьеры этого фильма еще не было, ее ждут в нескольких странах, а на интернет-форумах пользователи теряются в догадках: какой же будет экранизация.
О съемках кинокартины по книге Виктора Крюкова «Рыжий солдат» в программе
Как бы цинично это не звучало в современном, мирном времени, перед выбором «жалость» или «смерть» точно так, как и в объективе кинокамеры, тогда давно на полях реальных сражений стояли реальные люди. Руслан и сам в армии служил кинологом, знает, что такое собачья верность, а потому и роль, стоит полагать, прочувствовал до самой глубины.
А было ли предательством со стороны советских солдат отправлять собак под обстрел, обучать минированию и подрыву танков? Об этом мы будем думать еще не одно столетие. Об этом думали они, шагая рядом на верную смерть, оставляя следы солдатских сапог и верных собачьих лап.
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«Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк». Как снимали фильм «Пёс рыжий»
«Пёс рыжий». Премьеры этого фильма еще не было, ее ждут в нескольких странах, а на интернет-форумах пользователи теряются в догадках: какой же будет экранизация. О...
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