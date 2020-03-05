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«Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк». Как снимали фильм «Пёс рыжий»

05.03.2020 19:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Пёс рыжий». Премьеры этого фильма еще не было, ее ждут в нескольких странах, а на интернет-форумах пользователи теряются в догадках: какой же будет экранизация.

«Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк». Как снимали фильм «Пёс рыжий»

О съемках кинокартины по книге Виктора Крюкова «Рыжий солдат» в программе «Специальный репортаж».По коротким промо-роликам персонаж белорусского актера Руслана Чернецкого многие записали в антигерои.

«Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк». Как снимали фильм «Пёс рыжий»

Руслан Чернецкий, актёр:
Это, можно сказать, жестокое обращение с собаками должно было происходить. Но дело в том, что это всё настолько было оправдано, что у меня даже мысли не возникло отказываться. Мне кажется, я бы на месте моего героя поступил бы также. Тут надо расставлять приоритеты. Время такое, война. Все понятно – жалко собак. Я сценарий читал – плакал.

«Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк». Как снимали фильм «Пёс рыжий»

Как бы цинично это не звучало в современном, мирном времени, перед выбором «жалость» или «смерть» точно так, как и в объективе кинокамеры, тогда давно на полях реальных сражений стояли реальные люди. Руслан и сам в армии служил кинологом, знает, что такое собачья верность, а потому и роль, стоит полагать, прочувствовал до самой глубины.

Руслан Чернецкий:
Собака всё равно – личность, как бы мы ее не воспринимали, и она привязывается к тебе. У меня был пёс. К сожалению, трагическая история. Но он мне не простил то, что я ушел в отпуск. То есть до отпуска ровно у нас были прекраснейшие отношения. Как только я вернулся из отпуска, его как подменили. Просто за 20 дней – собака абсолютно другая. Мне кажется, что он подумал, что я его предал.

«Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк». Как снимали фильм «Пёс рыжий»

А было ли предательством со стороны советских солдат отправлять собак под обстрел, обучать минированию и подрыву танков? Об этом мы будем думать еще не одно столетие. Об этом думали они, шагая рядом на верную смерть, оставляя следы солдатских сапог и верных собачьих лап.

«Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк». Как снимали фильм «Пёс рыжий»

Руслан Чернецкий:
Я читал сценарий изначально, я уже знал, что будет. Я уже представлял себе, насколько это страшно. Как бы это ни было, мы снимаем кино – существуют дублёры, куклы этих щенков. Но Его Величество – монтаж делает свои дела. Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк. Я их бросаю туда. Очень хотелось, чтобы люди увидели, какой ужас – эта война. С еще одной гранью. Чтобы человек не становился перед таким выбором – либо собака, либо моя семья. Очень хочется, чтобы народ понимал: все что угодно, только – не война.

«Зритель видит живых щенков у меня в руках, и потом эти щенки летят под танк». Как снимали фильм «Пёс рыжий»

Люди в материале: Руслан Чернецкий

 
 
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