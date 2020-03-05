|
Как собаки вывозили раненых с передовой и сражались с бандитами: «Была выпущена пуля в моего отца, и она перекрыла, прыгнула»
Источник материала: СТВ
Для семьи Шестаковых из Могилева восточноевропейская овчарка Арника – живая память о воевавших родных. Служебным собакам дед Виктории и отец Юрия обязаны жизнью. О традициях этой семьи – в программе
Арника, конечно, не прямой потомок собак-героев ВОВ, которые, к слову, не раз спасали жизнь предкам этой семьи. Однако хозяева уверены, что в ситуации на грани жизни и смерти Арника придёт на помощь и останется самым преданным другом.
Юрий Шестаков:
До недавнего времени восточноевропейская овчарка была для Беларуси довольно редкой породой. А ведь именно такие собаки не раз становились спасением наших солдат на полях сражений Великой Отечественной войны. Арника, как и ее предки, невероятно вынослива, сообразительна и отважна. Эти черты по всей стране теперь культивируют в ее щенках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как собаки вывозили раненых с передовой и сражались с бандитами: «Была выпущена пуля в моего отца, и она перекрыла, прыгнула»
Для семьи Шестаковых из Могилева восточноевропейская овчарка Арника – живая память о воевавших родных. Служебным собакам дед Виктории и отец Юрия обязаны жизнью....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)