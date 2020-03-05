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«Хочу даже с робототехникой поработать». Чему учат школьников в солигорском STEAM-медиацентре

05.03.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. IT-образование для каждого. Более 150 школьников приступили к занятиям в солигорском STEAM-медиацентре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он разместился на базе школы № 5.

«Хочу даже с робототехникой поработать». Чему учат школьников в солигорском STEAM-медиацентре

«Хочу даже с робототехникой поработать». Чему учат школьников в солигорском STEAM-медиацентре

Здесь подростки могут изучить программирование, основы робототехники и мультимедийной журналистики. Лаборатория оснащена по последнему слову техники – современными компьютерами, микрофонами, камерами и конструкторами.

«Хочу даже с робототехникой поработать». Чему учат школьников в солигорском STEAM-медиацентре

Ольга Колесникова, директор солигорской средней школы № 5:
Подготовительная работа велась на протяжении всего 2019 года, когда мы узнали о том, что мы стали победителями республиканского конкурса «Хочу учиться в STEAM-классе».

«Хочу даже с робототехникой поработать». Чему учат школьников в солигорском STEAM-медиацентре

Александр Нагар, ученик солигорской средней школы № 5:
В следующем году я хочу даже с робототехникой поработать, а пока занимаюсь только Scratch.

В медиацентре работает пять преподавателей. Все они прошли специальное обучение.

«Хочу даже с робототехникой поработать». Чему учат школьников в солигорском STEAM-медиацентре

«Хочу даже с робототехникой поработать». Чему учат школьников в солигорском STEAM-медиацентре

Люди в материале: Ольга Колесникова, Александр Нагар

 
 
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Новости Беларуси. IT-образование для каждого. Более 150 школьников приступили к занятиям в солигорском STEAM-медиацентре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он...
 
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