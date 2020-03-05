|
«Хочу даже с робототехникой поработать». Чему учат школьников в солигорском STEAM-медиацентре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. IT-образование для каждого. Более 150 школьников приступили к занятиям в солигорском STEAM-медиацентре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он разместился на базе школы № 5.
Здесь подростки могут изучить программирование, основы робототехники и мультимедийной журналистики. Лаборатория оснащена по последнему слову техники – современными компьютерами, микрофонами, камерами и конструкторами.
Ольга Колесникова, директор солигорской средней школы № 5:
Александр Нагар, ученик солигорской средней школы № 5:
В медиацентре работает пять преподавателей. Все они прошли специальное обучение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. IT-образование для каждого. Более 150 школьников приступили к занятиям в солигорском STEAM-медиацентре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)