Американский сенатор Элизабет Уоррен отказалась от борьбы

Американский сенатор Элизабет Уоррен стала еще одним политиком от Демократической партии США, которая отказалась от дальнейшего участия в президентской гонке. Об этом сообщает CNN.





Фото: Kyle Grillot / Reuters





Решение политиком было принято на фоне провала в «супервторник» — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидатов в президенты США. Известно, что официально Уоррен объявит об этом позже. На данный момент она не планирует призывать своих сторонников поддерживать другого политика от партии, который смог бы одержать победу в борьбе с действующим президентом Дональдом Трампом.









Уоррен известна левыми взглядами популистского толка. В частности, она выступала за бесплатную медицину и отмену недоступной многим американцам страховки. При этом соперники указывали на ее реальное богатство, кроме того она была замешана в попытке приписать индейское происхождение ради льгот.





lenta.ru От снятия Уоррен может выиграть сенатор-социалист Берни Сандерс, так как их сторонники исповедуют близкие левые убеждения. При этом она старалась предстать менее радикальным политиком, пишет





Помощники Сандерса считают, что у него еще есть шансы на победу, несмотря на провальный «супервторник». В частности, они раскрыли данные о том, что Сандерс может выиграть в пяти из шести штатов, где пройдет голосование на следующей неделе.

Ранее решение приостановить президентскую кампанию принял бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, которого называют потенциальным соперником президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.





По итогам «супервторника» Байден заручился поддержкой 512 делегатов, Сандерс — 441. Победитель «супервторника», как правило, становится официальным кандидатом в президенты. От Республиканской партии в выборах, вероятно, будет участвовать действующий президент США Дональд Трамп. У нынешнего хозяина Белого дома нет реальных конкурентов — глава государства с огромным отрывом побеждает на праймериз во всех штатах.



