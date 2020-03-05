Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 марта в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первая встреча спикеров верхних палат парламентов.

После переговоров кортеж председателя Совета Федерации направился во Дворец Независимости – на встречу уже на высшем уровне.









Беседа с главой государства получилась не протокольной. Началась она с торжественного и знакового момента. Александр Лукашенко вручил спикеру Совета Федерации орден Франциска Скорины.





Указ о награждении был подписан еще весной 2019 года в преддверии юбилея Валентины Матвиенко. Она удостоена этой награды за личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие двустороннего сотрудничества.







