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Миротворцы Беларуси и Великобритании провели совместную тренировку

05.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебской области прошла тренировка британских и белорусских миротворцев. Они отрабатывали огневую, инженерную и медицинскую подготовку, сообщает «МИР 24».

«Для нас это очень важно, потому что это является ответственным этапом в наших двухсторонних отношениях. У нас в Великобритании есть партнеры, у вас тоже есть партнеры. Но самое главное, чтобы у нас были отношения в сфере миротворчества», – сказал атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Беларуси Тимофи Уайт-Бойкот.

Великобританию представили около 30 морских пехотинцев Соединенного Королевства. Хозяева делегировали бойцов местной воздушно-десантной бригады. Ранее в Минске заявили о желании расширить свое участие в миротворческой деятельности ООН.



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Теги: Минск
 
 
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Морские пехотинцы Соединенного Королевства и бойцы белорусской воздушно-десантной бригады отрабатывали огневую, инженерную и медицинскую подготовку.
 
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