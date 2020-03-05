Миротворцы Беларуси и Великобритании провели совместную тренировку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебской области прошла тренировка британских и белорусских миротворцев. Они отрабатывали огневую, инженерную и медицинскую подготовку, сообщает «МИР 24».

«Для нас это очень важно, потому что это является ответственным этапом в наших двухсторонних отношениях. У нас в Великобритании есть партнеры, у вас тоже есть партнеры. Но самое главное, чтобы у нас были отношения в сфере миротворчества», – сказал атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Беларуси Тимофи Уайт-Бойкот.

Великобританию представили около 30 морских пехотинцев Соединенного Королевства. Хозяева делегировали бойцов местной воздушно-десантной бригады. Ранее в Минске заявили о желании расширить свое участие в миротворческой деятельности ООН.