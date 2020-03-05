Источник материала: Новости Волковыска

5 марта в Госдуме РФ приняли в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для белорусов и украинцев.

Как поясняется на сайте нижней палаты парламента, граждане Беларуси и Украины, свободно владеющие русским языком, теперь будут признаваться носителями русского языка без собеседования, что даст им возможность получить российский паспорт в упрощенном порядке.

«Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией», – заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме этого сокращается срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство до трех месяцев (вместо шести). Володин считает, что благодаря таким законодательным инициативам в прошлом году гражданами России стали почти 500 тысяч выходцев с Украины, из Беларуси, Армении и других бывших советских республик.