Будьте бдительны: Беларусь накрыла новая волна телефонных звонков от мошенников

Банки страны в очередной раз выступили с предупреждением и сообщают своим клиентам о новой волне телефонных звонков от мошенников.

В рассылке Приорбанка говорится, что в настоящее время идет массовый обзвон клиентов под видом сотрудников банка.





В банке отмечают, что мошенники используют телефонные номера, похожие на официальные телефоны банка.





Специалисты финансового ведомства предупреждают граждан о том, что мошенники стремятся получить от граждан информацию о личном номере паспорта, полном номере карточки или последних четырех цифрах карточки, а также выпытывают мобильные коды, которые приходят на телефон клиента.









В банке рекомендуют гражданам при поступлении подозрительного звонка спешно прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру телефона банка.





Не следует поддаваться на уговоры и уловки со стороны мошенников и сообщать незнакомым лицам реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, другую конфиденциальную информацию.





В банке напоминают, что сотрудники ведомства владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов по телефону.



