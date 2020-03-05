ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будьте бдительны: Беларусь накрыла новая волна телефонных звонков от мошенников

05.03.2020 21:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чтобы похитить деньги клиента, мошенники стремятся получить личный номер паспорта.

Банки страны в очередной раз выступили с предупреждением и сообщают своим клиентам о новой волне телефонных звонков от мошенников.
В рассылке Приорбанка говорится, что в настоящее время идет массовый обзвон клиентов под видом сотрудников банка. 

В банке отмечают, что мошенники используют телефонные номера, похожие на официальные телефоны банка.

Специалисты финансового ведомства предупреждают граждан о том, что мошенники стремятся получить от граждан информацию о личном номере паспорта, полном номере карточки или последних четырех цифрах карточки, а также выпытывают мобильные коды, которые приходят на телефон клиента.


В банке рекомендуют гражданам при поступлении подозрительного звонка спешно прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру телефона банка.

Не следует поддаваться на уговоры и уловки со стороны мошенников и сообщать незнакомым лицам реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, другую конфиденциальную информацию. 

В банке напоминают, что сотрудники ведомства владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов по телефону.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы похитить деньги клиента, мошенники стремятся получить личный номер паспорта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Возраст инсульта всё чаще фиксируют у людей старше 30 и 40
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика