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Как Валентину Матвиенко встречали в Минске

05.03.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 марта, в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первая встреча спикеров верхних палат парламентов.

Валентину Матвиенко встречали с хлебом-солью. Все по дипломатическому этикету. Еще одно отличие этого визита – венки спикеры верхних палат возложили не на площади Победы, как обычно, а у стелы «Минск – город-герой».

Как Валентину Матвиенко встречали в Минске

Как Валентину Матвиенко встречали в Минске

Как Валентину Матвиенко встречали в Минске

Как Валентину Матвиенко встречали в Минске

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 5 марта, в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первая встреча спикеров верхних...
 
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