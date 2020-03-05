Хеппи-энд: хозяин забрал собаку, которая 5 дней ждала его на въезде в Кобрин

Источник материала: Виртуальный Брест

Собака, которая на протяжении 5-ти дней ждала хозяина около знака на въезде в Кобрин, все-таки его дождалась. О том, что пёс уже дома интернет-порталу Kobrincity сообщила знакомая хозяина.





В подтверждение своих слов, девушка выслала несколько фотографий счастливого пса.





На вопросы, как так вышло, что собака потерялась и можно ли связаться с хозяином, девушка ответила: «Не нужно. Собака дома и это главное!». Сообщения о том, что собаки на месте уже нет и хозяин нашелся появились еще 4 марта в комментариях к постам в соцсетях, но подтверждения этой информации до сих пор не было.

Напомним, местные жители заметили собаку под Кобрином в деревне Быстрица около знаков «Кобрин1», «М10» около 5-ти дней назад. В отличие от собак и котов, которых часто подбрасывают на остановку — этот пес сидел на обочине под дорожным знаком и никуда не уходил, как будто боялся пропустить появление хозяина. Люди кормили её, приносили питьё. Активисты общественного объединения SOS-помощь бездомным животным города Кобрина даже нашли собаке новых хозяев, но забрать не успели — на месте её уже не было.

История кобринского Хатико закончилась счастливой развязкой, пес благополучно дождался своего хозяина. Хочется верить, что хозяин оценил преданность своего питомца и больше никогда его не потеряет.