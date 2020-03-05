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Хеппи-энд: хозяин забрал собаку, которая 5 дней ждала его на въезде в Кобрин
05.03.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Собака, которая на протяжении 5-ти дней ждала хозяина около знака на въезде в Кобрин, все-таки его дождалась. О том, что пёс уже дома интернет-порталу
В подтверждение своих слов, девушка выслала несколько фотографий счастливого пса.
На вопросы, как так вышло, что собака потерялась и можно ли связаться с хозяином, девушка ответила: «Не нужно. Собака дома и это главное!». Сообщения о том, что собаки на месте уже нет и хозяин нашелся появились еще 4 марта в комментариях к постам в соцсетях, но подтверждения этой информации до сих пор не было.
Напомним, местные жители
История кобринского Хатико закончилась счастливой развязкой, пес благополучно дождался своего хозяина. Хочется верить, что хозяин оценил преданность своего питомца и больше никогда его не потеряет.
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Собака, которая на протяжении 5-ти дней ждала хозяина около знака на въезде в Кобрин, все-таки его дождалась. О том, что пёс уже дома интернет-порталу Kobrincity...
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