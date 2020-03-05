Борьба за влияние с ФИФА: УЕФА хочет создать еще одну Лигу чемпионов









Об этом сообщает Daily Mail.





По данным источника, руководство европейского футбола уже ведет переговоры с представителями американской компании Relevent Sports, которая каждое лето с 2013 года организовывает товарищеский Международный кубок чемпионов.

Ожидается, что именно МКЧ переформатируется в летнюю Лигу чемпионов, получит официальный статус и станет более привлекательным первенством для топ-клубов континента.





Вероятно, турнир будет проходить в США и состоять из квалификации, группового этапа и плей-офф. УЕФА хочет заключить контракт с Relevent Sports на восемь лет. Данную идею уже поддержали несколько ведущих клубов английской Премьер-лиги и назвали гонорар за свое участие. Этот шаг УЕФА направлен на борьбу с влиянием ФИФА.





Международная федерация футбола летом следующего года проведет расширенный Клубный чемпионат мира в Китае. При этом Европейская ассоциация клубов ранее не поддержала формат турнира от ФИФА.



