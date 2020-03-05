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Time назвал «100 женщин года», повлиявших на ход истории
Источник материала: Партизан
Журнал Time решил показать, как бы выглядели обложки журнала, если бы на звание «Человек года», которое существует с 1927 года, наравне с мужчинами могли претендовать и женщины. Проект назвали «100 женщин года».
Как поясняет
Говорят, выбирали из более чем 600 претенденток. В итоговом списке — политики, писательницы, модельеры, монаршие особы, активистки и звезды — «женщины, без которых история сложилась бы иначе». Первыми «героинями года» по версии Time стали суфражистки.
Под каждой из обложек, которые создавали для журнала в том числе и известные художники, можно прочитать историю представленной на ней героини.
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Журнал Time решил показать, как бы выглядели обложки журнала, если бы на звание «Человек года», которое существует с 1927 года, наравне с мужчинами могли претендовать и...
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