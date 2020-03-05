Time назвал «100 женщин года», повлиявших на ход истории









издание, героя года начали выбирать с 1927-го: поначалу номинация называлась «Мужчина года». Лишь в 1999 году ее переименовали в «Человек года». С тех пор портреты женщин украшали обложку 11 раз. Авторы проекта, поясняют, что решили исправить несправедливость и выбрали женщин, повлиявших на ход истории за последние сто лет. Как поясняетгероя года начали выбирать с 1927-го: поначалу номинация называлась «Мужчина года». Лишь в 1999 году ее переименовали в «Человек года». С тех пор портреты женщин украшали обложку 11 раз. Авторы проекта, поясняют, что решили исправить несправедливость и выбрали женщин, повлиявших на ход истории за последние сто лет.





Говорят, выбирали из более чем 600 претенденток. В итоговом списке — политики, писательницы, модельеры, монаршие особы, активистки и звезды — «женщины, без которых история сложилась бы иначе». Первыми «героинями года» по версии Time стали суфражистки.





Под каждой из обложек, которые создавали для журнала в том числе и известные художники, можно прочитать историю представленной на ней героини.



