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Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины

05.03.2020 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 марта в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первая встреча спикеров верхних палат парламентов.

После переговоров кортеж председателя Совета Федерации направился во Дворец Независимости – на встречу уже на высшем уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я хочу воспользоваться случаем вашего визита и заслуженную награду вручить. Мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному, близко. В кабинете мы не вручаем никому награды, кроме своих людей.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России:
Александр Григорьевич, спасибо! Это многому обязывает.

Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины

Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины

Беседа с главой государства получилась не протокольной. Началась она с торжественного и знакового момента. Александр Лукашенко вручил спикеру Совета Федерации орден Франциска Скорины.

Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины

Указ о награждении был подписан еще весной 2019 года в преддверии юбилея Валентины Матвиенко. Она удостоена этой награды за личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины

Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валентина Матвиенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 5 марта в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первая встреча спикеров верхних...
 
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