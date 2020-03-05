ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-министр Абызов оказался инвестором Дурова вместе с Абрамовичем и Гуцериевым

05.03.2020 20:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве экс-министр Михаил Абызов вложил средства в блокчейн-платформу Павла Дурова.

Экс-министр Абызов оказался инвестором Дурова вместе с Абрамовичем и Гуцериевым
Фото: Kyle Grillot / Reuters
Об этом стало известно изданию Coindesk, изучившему отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет Собеседник.

Напомним, осенью прошлого года SEC добилась временного запрета на выпуск и распространение криптовалюты Gram, которую должны были выпустить Telegram Group Inc. и ее «дочка» TON. По мнению регулятора, продажа токенов является сделкой с ценными бумагами, что не было обозначено должным образом.

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов провел операцию через фирму Batios Holdings Limited, инвестировав 20 миллионов долларов. Также сообщается, что проект Павла Дурова поддержали Роман Абрамович и Михаил Гуцериев. Они вложили 10 и 15 миллионов соответственно.


Газета «Ведомости» сообщала об инвестициях Абрамовича в 2018 году. Тогда сумма его вложений оценивалась в $300 миллионов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что по факту обнаружения наркотиков в квартире Абызова, который с марта 2019-го находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, завели дело.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемый в особо крупном мошенничестве экс-министр Михаил Абызов вложил средства в блокчейн-платформу Павла Дурова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика