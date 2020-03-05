Экс-министр Абызов оказался инвестором Дурова вместе с Абрамовичем и Гуцериевым

пишет Собеседник. Об этом стало известно изданию Coindesk, изучившему отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC),Собеседник.





Напомним, осенью прошлого года SEC добилась временного запрета на выпуск и распространение крипто валюты Gram, которую должны были выпустить Telegram Group Inc. и ее «дочка» TON. По мнению регулятора, продажа токенов является сделкой с ценными бумагами, что не было обозначено должным образом.





Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов провел операцию через фирму Batios Holdings Limited, инвестировав 20 миллионов долларов. Также сообщается, что проект Павла Дурова поддержали Роман Абрамович и Михаил Гуцериев. Они вложили 10 и 15 миллионов соответственно.









Газета «Ведомости» сообщала об инвестициях Абрамовича в 2018 году. Тогда сумма его вложений оценивалась в $300 миллионов.





Sobesednik.ru писал, что по факту обнаружения наркотиков в квартире Абызова, который с марта 2019-го находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, завели дело. Ранееписал, что по факту обнаружения наркотиков в квартире Абызова, который с марта 2019-го находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, завели дело.



