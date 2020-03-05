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Илья Ивашко и Егор Герасимов сыграют в матче Кубка Дэвиса против немцев

05.03.2020 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по теннису готовится к квалификационному матчу Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 6 и 7 марта подопечные Дмитрия Жирмонта сыграют в гостях против немцев. По традиции, перед началом противостояния прошла жеребьевка.

Илья Ивашко и Егор Герасимов сыграют в матче Кубка Дэвиса против немцев

В первый день матча будет сыграно два одиночных поединка. Откроют противостояние первый номер сборной Германии Ян-Леннард Штруфф и вторая ракетка нашей команды Илья Ивашко, затем на корт выйдут Филипп Кольшрайбер и наш Егор Герасимов. Второй соревновательный день откроет парная игра, а затем состоятся две одиночки. Но капитаны команд имеют право сделать замены.

Илья Ивашко и Егор Герасимов сыграют в матче Кубка Дэвиса против немцев

Люди в материале: Илья Ивашко, Егор Герасимов

 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по теннису готовится к квалификационному матчу Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 6 и 7 марта подопечные...
 
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