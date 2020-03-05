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Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты

05.03.2020 23:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка IBU. Как и накануне, 4 марта, в программе соревнований значились две спринтерские гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты

Первыми на старт вышли женщины. Здесь мы следили за Аделиной Сабитовой. Но, к сожалению, белоруска не смогла прыгнуть выше головы. Она заработала два штрафных круга и в итоге показала 27-е время. Победу в гонке праздновала Ингела Андерссон из Швеции.

Сабитова на Кубке IBU в «Раубичах»: «Большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась»

Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты

Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты

Остались без медалей и наши мужчины. Лучшим из белорусов снова стал Максим Воробей. Первый огневой рубеж спортсмен провел без промахов, а вот на втором не закрыл две мишени. Эти ошибки отбросили нашего земляка на 11-е место итогового протокола. 15-м стал Виктор Кривко, Егор Казаринов – только 50-й.

Максим Воробей о серебре на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: Совершил ошибку на последнем рубеже – совсем недопустимо

Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты

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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка IBU. Как и накануне, 4 марта, в программе соревнований значились две спринтерские гонки, сообщили в...
 
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