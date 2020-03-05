Министр труда - про пособия на детей по-новому, декретный отпуск, проблему с детсадами и «педаль газа»

Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут увеличить пособие женщинам за рождение детей с разницей в 3−4 года. Это так называемый бонус за скорость, напомнила в эфире ОНТ министр труда Ирина Костевич. Она также рассказала, на сколько могут вырасти выплаты. Министр привела статистику, сколько женщин в Беларуси выходит из декрета раньше чем через три года после рождения ребенка. Ирина Костевич также затронула проблему с нехваткой ясельных групп в детских садах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Про новое пособие «за скорострельность»

В 2019 году Минтруда предложило увеличить пособие за рождение детей с разницей в 3−4 года. Это так называемый «бонус за скорость».

«Это было предложение Министерства труда. Мы нарабатываем ряд мер по стимулированию рождаемости. Для того чтобы понимать, где „педаль газа“, чтобы простимулировать рождаемость. По семейному капиталу мы увидели этот отклик. Увидев опыт отдельных стран, начали прорабатывать „бонус за скорость“. Если ты успеваешь родить в течение трех лет второго и последующего ребенка, тогда будет большее пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Сегодня это 35% на первого ребенка — 405 рублей, на второго — 463 рубля. Тогда мы прорабатывали, если в течение трех лет рождается второй или последующий ребенок, то пособие будет 60%. Это серьезная сумма. Но это было предложение. Мы его анонсировали, чтобы почувствовать отклик со стороны общества. В текущих условиях — это почти 690 рублей. Не каждый даже зарплату такую может иметь, в том числе женщина. Было даже некое разочарование. Некоторые говорили „да“, некоторые говорили, что эта мера не сработает. Были отрицательные отклики, поэтому пока мы в процессе. Мне эта мера очень нравится, будем дальше модернизировать. Она должна сработать».

Министр также назвала сумму, которая предусмотрена на выплату пособий по уходу за детьми в текущем году: «На 2020 год в фонде социальной защиты предусмотрено 1,5 миллиарда рублей на выплату пособий по уходу за ребенком. Масштаб этой суммы говорит о государственной поддержке».

«Только 3% женщин досрочно выходят на работу из декретного отпуска»

Ирина Костевич также привела данные по числу женщин, которые до достижения ребенком трех лет выходят на работу.

«Отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет — это не обязанность быть три года, это право. Каждый сам принимает решение, как использовать это право. У меня первый ребенок — отпуск декретный был два года, второй ребенок — год и четыре месяца, и я вышла на работу. Это решение самой женщины. Нельзя, конечно, однозначно говорить. Мы посмотрели цифры — на полный рабочий день досрочно вышло только 3% женщин, которые находились в декрете. Здесь на чашу весов надо поставить проблему по детским садикам».

Ведущий программы поинтересовался у министра, почему она не родила третьего ребенка. Ирина Костевич ответила, что второй ребенок — это желание ее мужа и что по прошествии времени сожалеет, что не решилась на рождение третьего ребенка.

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Ирина Костевич признала, что ясельных групп, куда можно отдать ребенка до трех лет, не хватает, но эта проблема требует изучения.

«Сегодня до трех лет 68 тысяч деток посещают детские садики. Здесь дисбаланс, который требует осмысления и изучения. Но это право. Если женщина нацелена на семью, на детей, на карьерный рост, то можно обеспечить. Главное, чтобы было желание», — сказала министр.