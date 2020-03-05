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Виктор Кривко на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: При стрельбе лежа у меня был неприцельный выстрел

05.03.2020 23:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка IBU, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе соревнований значились две спринтерские гонки. Увы, но наши биатлонисты 5 марта остались без наград. Лучшим из белорусов снова стал Максим Воробей.

Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты

Первый огневой рубеж спортсмен провел без промахов, а вот на втором не закрыл две мишени. Эти ошибки отбросили нашего земляка на 11 место итогового протокола. 15-м стал Виктор Кривко, Егор Казаринов только 50-й.

Виктор Кривко на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: При стрельбе лежа у меня был неприцельный выстрел

Виктор Кривко, биатлонист сборной Беларуси:
На стрельбе лежа у меня случилась такая ошибка: у меня был неприцельный выстрел, это был самострел. Не заметил, как это произошло. При перезарядке палец сам нажал на спуск. Такое бывает, но очень редко. Жаль, что это случилось именно на этой гонке.

Стоя мне очень повезло. Закрылся габарит. Видимо, он был на стыке попадания и непопадания, но все-таки мишень закрылась.

Виктор Кривко о спринте Кубка IBU: «Я всегда выхожу бороться до конца»

А вот в женском спринте мы следили за Аделиной Сабитовой. Но, к сожалению, белоруска не смогла прыгнуть выше головы. Она заработала два штрафных круга и в итоге показала 27-е время. Победу в гонке праздновала Ингела Андерсон из Швеции.

Виктор Кривко на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: При стрельбе лежа у меня был неприцельный выстрел

Люди в материале: Виктор Кривко

 
 
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка IBU, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе соревнований значились две спринтерские гонки....
 
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