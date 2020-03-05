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Виктор Кривко на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: При стрельбе лежа у меня был неприцельный выстрел
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка IBU, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе соревнований значились две спринтерские гонки. Увы, но наши биатлонисты 5 марта остались без наград. Лучшим из белорусов снова стал Максим Воробей.
Первый огневой рубеж спортсмен провел без промахов, а вот на втором не закрыл две мишени. Эти ошибки отбросили нашего земляка на 11 место итогового протокола. 15-м стал Виктор Кривко, Егор Казаринов только 50-й.
Виктор Кривко, биатлонист сборной Беларуси:
Стоя мне очень повезло. Закрылся габарит. Видимо, он был на стыке попадания и непопадания, но все-таки мишень закрылась.
А вот в женском спринте мы следили за Аделиной Сабитовой. Но, к сожалению, белоруска не смогла прыгнуть выше головы. Она заработала два штрафных круга и в итоге показала 27-е время. Победу в гонке праздновала Ингела Андерсон из Швеции.
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка IBU, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе соревнований значились две спринтерские гонки....
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