Безбарьерная среда, специальный микроклимат и инженерные решения. В Сморгони летом откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

Источник материала: Вороновская газета





Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» в Сморгони планируется открыть уже летом нынешнего года, об этом во время пресс-конференции для журналистов рассказал председатель облисполкома Владимир Кравцов.

В ноябре прошлого года Сморгонь принимала областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi». Подготовка к празднованию масштабного фестиваля серьезно преобразила город: отремонтированы были городские улицы, привели в порядок фасады зданий и многое другое. Одним словом, районный центр стал более комфортным, красивым и еще удобнее для жителей.





Но на этом благоустройство населенного пункта не закончилось. В скором времени здесь распахнет свои двери современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Долгие годы объект не использовался, в 2005 году его закрыли из-за неудовлетворительного технического состояния, но когда удалось решить вопрос с финансированием, процесс сдвинулся с мертвой точки.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» буквально оживят каждый уголок. Предусмотрено все, в том числе и инклюзивная безбарьерная среда. У людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата появится возможность поплавать в специальной, так называемой, малой ванной, в которую их будет погружать специальный подъемник. Для беспрепятственного заезда в само здание создадут все необходимые условия: расширят дверные проемы, оборудуют пандусы.

В основном зале, где разместиться большой бассейн, уберут зрительские трибуны. Вместо них появится удобное широкое пространство с теплым полом. К слову, вопросу теплосбережения и энергоэффективности в обновленном комплексе уделено особое внимание. Проект реконструкции здания бассейна разработан таким образом, чтобы затраты на поддержание микроклимата в помещениях были минимальны

Предположительно, открытие спортивно-оздоровительного комплекса случится как раз в сезон — уже нынешним летом. Поэтому вскоре, все жители и гости Сморгони смогут по достоинству оценить не только внешний и внутренний облик здания бассейна, но и сполна насладиться водными процедурами.

Подготовила Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ https://grodnonews.by/