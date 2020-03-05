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Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бабушка из Лидского района в свои 89 лет стала в своей деревне настоящей супер-звездой. Ее фотографию
Глянула на фото и сразу вспомнила – в тот день в деревню Мотевичи из Москвы приехала дочь знакомых. И так ей понравилась простая белорусская бабушка, что на память щелкнула ее на фотоаппарат. А через время отправила снимок в крупный итальянский журнал на фотоконкурс, посвященный культуре разных стран мира. Так Мария Дудич, сама не подозревая, проснулась знаменитой.
Мария Дудич, жительница деревни Мотевичи:
Баба Мария и правда настоящая представительница белорусской деревни. В августе отметит уже 90 лет. Говорит, из рода долгожителей: ее мама дожила до 102 лет. В чем секрет? Наверное, в любви ко всему окружающему. Конь Жук, четыре свиньи и 30 кур. Раньше Мария Станиславовна еще и корову держала. А теперь каждое утро ходит в курятник за свежими яйцами.
Галина Буро, корреспондент:
Как истинная бабушка четырех внуков и такого же количества правнуков, печет фирменные пироги в печке на Пасху и вяжет носки. Удивительно, но возраст не отразился ни на здоровье, ни на зрении – тест на вдевание нити в иглу перед камерой пройден.
Анна Юшкевич, жительница деревни Мотевичи:
И пока на фотоконкурсе в итальянском журнале выбирают снимок победителя, простая бабушка из белорусской деревни, которая пережила войну, всю жизнь трудилась и даже и не мечтала об Италии, сама того не зная сохраняет национальный колорит. А еще декламирует народные стихи и поет песни.
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Новости Беларуси. Бабушка из Лидского района в свои 89 лет стала в своей деревне настоящей супер-звездой. Ее фотографию опубликовал популярный итальянский журнал,...
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