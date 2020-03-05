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Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

05.03.2020 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бабушка из Лидского района в свои 89 лет стала в своей деревне настоящей супер-звездой. Ее фотографию опубликовал популярный итальянский журнал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пенсионерка даже не знала об этом, пока не стали звонить знакомые. Новость тут же разлетелась по округе, и бабушка, как говорится, проснулась знаменитой.

Вот только фотографию она пока даже не видела, ведь не знает, что такое интернет. Поэтому наш корреспондент Галина Буро приехала в гости с компьютером.

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Глянула на фото и сразу вспомнила – в тот день в деревню Мотевичи из Москвы приехала дочь знакомых. И так ей понравилась простая белорусская бабушка, что на память щелкнула ее на фотоаппарат. А через время отправила снимок в крупный итальянский журнал на фотоконкурс, посвященный культуре разных стран мира. Так Мария Дудич, сама не подозревая, проснулась знаменитой.

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Мария Дудич, жительница деревни Мотевичи:   
А так і не ведалі. А потым ужо суседзі, тыя, што ў Лідзе жывуць моцеўскія, тыя ж усё давай званіць, давай званіць.

Баба Мария и правда настоящая представительница белорусской деревни. В августе отметит уже 90 лет. Говорит, из рода долгожителей: ее мама дожила до 102 лет. В чем секрет? Наверное, в любви ко всему окружающему. Конь Жук, четыре свиньи и 30 кур. Раньше Мария Станиславовна еще и корову держала. А теперь каждое утро ходит в курятник за свежими яйцами.

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Галина Буро, корреспондент:
Всю жизнь Мария Станиславовна трудилась на ферме дояркой. Поэтому без дела сидеть не может. Несмотря на возраст, каждый год высаживает с дочкой огород. А вот всходят и любимые цветы возле дома.

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Как истинная бабушка четырех внуков и такого же количества правнуков, печет фирменные пироги в печке на Пасху и вяжет носки. Удивительно, но возраст не отразился ни на здоровье, ни на зрении – тест на вдевание нити в иглу перед камерой пройден.

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Анна Юшкевич, жительница деревни Мотевичи:
Мамочка моя достойная, она очень хорошая. Никогда в жизни никто ее не сказал никаким словом. Очень трудолюбивая. Она не успеет – я говорю: «Мама полежи». Нет – пошла, уже в огороде.

И пока на фотоконкурсе в итальянском журнале выбирают снимок победителя, простая бабушка из белорусской деревни, которая пережила войну, всю жизнь трудилась и даже и не мечтала об Италии, сама того не зная сохраняет национальный колорит. А еще декламирует народные стихи и поет песни.

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Как живёт 89-летняя белорусская бабушка, фото которой опубликовал модный итальянский журнал

Люди в материале: Мария Дудич, Галина Буро, Анна Юшкевич

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Бабушка из Лидского района в свои 89 лет стала в своей деревне настоящей супер-звездой. Ее фотографию опубликовал популярный итальянский журнал,...
 
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