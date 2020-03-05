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ДТП перед пешеходными популярны как никогда, бьются и бьются. Две версии оценки ситуации

05.03.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Попасть в ДТП можно не только по собственной невнимательности, но ещё и благодаря чужой. Один из самых распространённых типов данных происшествий, когда автомобиль притормаживает перед пешеходным переходом, а в него сзади въезжает другой.

ДТП перед пешеходными популярны как никогда, бьются и бьются. Две версии оценки ситуации

фото из другого ДТП, просто надо было чем-то проиллюстрировать

Как никогда полезный урок для тех, кто привык уверенно передвигаться по "зебре" на разрешающий сигнал. Убедитесь, что вас не только пропускают, но ещё и сзади не летит этакий лихач. Особенно на данном видео показателен второй случай, дождитесь его. Там, кстати, в теме автомобиль такси.

Да, придётся отвлечься от мрачных мыслей о бренности бытия, снять наушники, чтобы слышать, что происходит вокруг, оторваться от смартфона с "инстой", или на что там ещё отвлекаетесь вы, пешеходы? В конце концов, слезть с велика и перевести его в руках (вообще невероятное предположение). И всё для того, чтобы вас не сбили при переходе.

Будьте внимательны и осторожны, и не считайте зазорным крутить головой по сторонам. Видео, как вы поняли - wikilink.by

Версия ГАИ г. Бреста

Невнимательность водителей приводит к дорожно-транспортным происшествиям. В данных авариях пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию и скорость, учитывайте состояние проезжей части и помните, что перед пешеходными переходами вы должны быть сконцентрированы вдвойне, скорость движения должна быть такова, чтобы в случае появления пешехода вы могли бы остановится и пропустить. Заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на дороге.

А вы как думаете, что делать?

 
Теги: Брест
 
 
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  Попасть в ДТП можно не только по собственной невнимательности, но ещё и благодаря чужой. Один из самых распространённых типов данных происшествий, когда...
 
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