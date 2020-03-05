Цветоводы России жалуются: основной поставщик срезанных цветов - Беларусь

Национальная ассоциация цветоводов в преддверии одного из самых цветочных праздников РФ - 8 марта предупреждает о том, что в ближайшие полтора-два года отечественные розы могут исчезнуть с рынка, и просит ведомства поддержать отрасль.





Как сообщается в пресс-релизе ассоциации, письма с описанием ситуации на отечественном рынке цветов и предложениями по ее исправлению направлены в Минсельхоз, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, а также с Госдуму и Совет Федерации.





Как сообщили "Интерфаксу" в ассоциации, отечественный цветочный рынок - это, прежде всего, рынок роз. Объем потребления роз в России - 1,5 млрд стеблей в год, что составляет 15% от всего мирового потребления. При этом 49% всех проданных цветов - это розы, 51% - совокупная доля всех остальных цветов (хризантемы, лилии, герберы, тюльпаны и т.д.).









Согласно пресс-релизу, в настоящее время 13 крупных цветочных комбинатов РФ, построенных в 2008-2011 годах, выращивают 250-300 млн стеблей в год, что составляет порядка 17% от общего потребления цветов в России. Остальные 83% - импорт. Возможности строить новые комбинаты или увеличивать производительность существующих российские цветоводы сейчас не видят.





Как заявил председатель правления ассоциации Алексей Антипов, слова которого приводятся в пресс-релизе, одна из основных проблем - налоговая нагрузка. "С 1 января 2019 года, когда помимо 6% единого сельхозналога, производителям цветов добавили еще и НДС в размере 20%, налоговая нагрузка стала такой большой, что чтобы с ней справиться, нам нужно брать дополнительные кредиты, - сказал он. - А повышать цены на розы и перекладывать эту нагрузку на покупателей мы не можем - цены диктует рынок, российские розы просто перестанут покупать".





Как сообщается в пресс-релизе, доминирование импорта на отечественном цветочном рынке объясняется еще и снижением в 3 раза - с 15% до 5% таможенной пошлины на ввоз цветов, которое произошло после вступления РФ в ВТО. Это самая низкая ставка в мире. К примеру, в Китае пошлина составляет 10%, в Евросоюзе - 8,5%.





Сославшись на данные агентства BusinesStat, ассоциация сообщает, что за последние 5 лет основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок стала Беларусь, на нее приходится 49,5% от всего импорта. "В 2018 году из Беларуси было поставлено 683,2 млн штук срезанных цветов, что в 122,6 раза больше, чем в 2014 году, однако за это время в Беларуси не было построено ни одного нового комбината", - сообщается в пресс-релизе.





В числе поставщиков цветов в РФ также значатся Эквадор (доля 17,5%), Кения (9,5%), Колумбия (5,4%).





Между тем, несмотря на доминирование импорта, значительная часть покупателей цветов выбирает именно отечественные розы, подчеркивается в пресс-релизе.





"По нашим данным, 20% покупателей, которые приходят в российские цветочные магазины, предпочитают отечественные розы, - заявил Антипов. - Наши розы более свежие - путь от теплицы до покупателя составляет в среднем два-три дня, в то время как импортная роза может ехать к покупателю две-три недели. Кроме того, российские розы имеют более насыщенный аромат. Да и цены на них обычно ниже, чем на импортные". Однако ситуация на рынке такова, что, если государство не поддержит отрасль, в ближайшие полтора-два года российские розы исчезнут с рынка, производителям цветов придется или закрыть бизнес или перепрофилировать его, предупредил он.









В качестве мер поддержки ассоциация считает необходимым снижение ставки НДС с 20% до льготной 10%, повышение пошлины на импорт цветов до 15%, включение производителей цветочной продукции в программу льготного инвестиционного кредитования.





Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) создана в августе 2019 года. В нее входят 11 комбинатов, общая площадь которых составляет 129,5 га (80% всех комбинатов отечественной отрасли), а также Санкт-Петербургский аграрный университет.



