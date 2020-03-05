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Возраст инсульта всё чаще фиксируют у людей старше 30 и 40

05.03.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гипертония в молодости грозит нарушениями мозга в среднем возрасте


Ernst-Georg Kohout / Global Look Press

Исследование связало гипертонию в молодом возрасте со снижением когнитивной деятельности в зрелые годы.

Столкнувшиеся с относительно высоким артериальным давлением в молодости люди подвержены более существенному снижению когнитивного функционала в среднем возрасте. К такому выводу пришли ученые из Северо-западного университета США и Университета Тель-Авива в Израиле. Результаты их научной работы публикует журнал Circulation. Исследователи обнаружили пагубное воздействие повышенного артериального давления на структуру и функционал мозга в раннем молодом возрасте.


Это показывает огромную важность профилактики гипертонии уже в молодости, когда многие люди считают, что устойчиво высокого давления у них не может появиться в принципе, ведь оно, якобы, свойственно только лицам старшего возраста. Исследователи напоминают, что снижение когнитивного функционала в среднем возрасте впоследствии может приводить к старческому слабоумию, увеличению риска падений, переломов и преждевременной смерти. Чем раньше жертва гипертонии начнёт лечение, тем ниже риск подобных печальных исходов.

Практика показывает, что молодые люди с гипертонией не хотят лечиться, так как считают, что им ещё рано, что называется, «подсаживаться на таблетки». Но возраст инсульта, вызываемого повышенным артериальным давлением, с каждым десятилетием всё снижается, и сегодня эти нарушения мозгового кровообращения всё чаще фиксируют у людей старше 30 и 40. Надёжная профилактика гипертонии с помощью лекарств и правильного образа жизни очень важна.
 
 
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Гипертония в молодости грозит нарушениями мозга в среднем возрасте
 
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