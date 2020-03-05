О чем говорил Путин и Эрдоган?

Путин сообщил, что, несмотря на разные оценки происходящего в Сирии, сторонам удалось найти точки соприкосновения.









Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)





Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе сообщил, что сторонам удалось достичь позитивного результата.





«Мы не всегда согласны с турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии. Но всякий раз нам удавалось находить точки соприкосновений, выходить на приемлемые решение. Так произошло и в этот раз. Мы подтвердили заинтересованность в продолжении работы в рамках астанинского формата», — заявил Путин на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.





Детализируя соглашения, которые были достигнуты после шестичасовых переговоров, Эрдоган сообщил, что перемирие в Идлибе будет действовать с полуночи пятницы по местному времени. При этом он указал, что Турция оставит за собой право отвечать на действия сирийских войск. По его словам, дополнительные силы армии были направлены в Идлиб по согласованию с российской стороной. Также принято решение о создании коридора безопасности у трассы М-4, связывающей Алеппо с Идлибом и Латакией.





Путин и Эрдоган также договорились содействовать возвращению сирийских беженцев в места их постоянного проживания.





В январе сирийская правительственная армия начала наступление на провинцию Идлиб, объясняя это постоянными нападениями боевиков из террористических организаций. За последние два месяца сторонникам Башара Асада удалось занять южные районы Идлиба, отбросить противника от западных пригородов Алеппо и практически разблокировать стратегическое шоссе, связывающее северные районы страны с Дамаском.





В конце февраля отряды сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии перешли в контрнаступление и заняли город Серакиб. В результате воздушного удара сирийской правительственной армии по радикалам погибли более 30 турецких военных. Анкара после этого начала наносить удары по сирийским войскам и объектам как в Идлибе, так и в районе Алеппо.





При этом Эрдоган заявлял, что у Анкары нет проблем с Россией в Сирии. Главной задачей поездки в Москву он называл немедленное заключение соглашения о перемирии.







