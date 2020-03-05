Теперь генпрокурор. Рада отправила в отставку Рябошапку

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг, 5 марта, 263 голосами отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.





korrespondent.net Сразу после голосования спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл заседание Рады, которое длилось полтора часа, пишет









Отметим, что Рябошапка во время речи представил свои достижения на должности, сказал, что "так и не стал ничьим слугой", и ушел из зала, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.





Ранее сообщалось, что фракция Слуга народа планирует подать кандидатуру нардепа Сергея Ионушаса на должность генпрокурора.





Также появилась информация, что генпрокурором может стать глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова.



