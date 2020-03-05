Анна Канопацкая не согласна с организаторами предвыборов

Анна Канопацкая, которой отказали в участии в праймериз для выдвижения единого кандидата в президенты от объединенной оппозиции, р ассказала в «Facebook» о том, в чем она не согласна с организаторами предвыборов. Бывший депутат Палаты представителейкоторой отказали в участии в праймериз для выдвижения единого кандидата в президенты от объединенной оппозиции, ро том, в чем она не согласна с организаторами предвыборов.





«Не могу и не хочу безответственно призывать к тому, что противоречит действующему законодательству. Можно быть до бесконечности либералом и демократом, но законы должны соблюдаться!» – заявила она.





Именно поэтому, подчеркнула политик, она не может «призывать к бойкотированию выборов, силовому отстранению от исполнения обязанностей должностных лиц Республики Беларусь, незаконным массовым событям, созданию препятствий волеизъявлению граждан».





По этой причине, по ее словам, разошлись ее пути с организаторами праймериз.









«Нацеливаясь на повторение Площади 2010-го года организаторы и вдохновители праймериз не понимают, что реализуют чужой сценарий, одновременно вбивая клин между нами и европейским сообществом. Площадь, как способ евроизоляции страны, – верх двуличия и предательство ее интересов», – подчеркнула она.





Политик также выложила фото документов, показывающих, что она еще 22 февраля объявила о своем моратории на участие в праймериз, а также предупредила «о возможных последствиях его организаторов и участников». На основании публикации, можно предположить, что она угрожала статьей 193 УК – «организация или руководство общественным объединением, религиозной организацией, которая посягает на личность, права и обязанности граждан».









4 марта стало известно, что кандидатами для участия в праймериз утверждены сопредседатели Белорусской христианской демократии Павел Северинец и Ольга Ковалькова, председатели Движения «За свободу» Юрий Губаревич, Объединенной гражданской партии Николай Козлов и заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич. Бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая не была утверждена кандидатом для участия в праймериз.





Алексей Сигаев из БСДП (Г), который исполняет обязанности координатора штаба единого кандидата, сообщил, что при голосовании по кандидатуре Анны Канопацкой не было достигнуто консенсуса.





«К сожалению, деятельность Анны Канопацкой не была направлена на укрепление доверия. Здесь можно вспомнить ее публичные заявления, а также угрозы, которые она присылала в штаб единого кандидата», – подчеркнул Алексей Сигаев.





Не поддержали кандидатуру Анны Конопацкой представители ОГП и БСДП(Г).











