ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анна Канопацкая не согласна с организаторами предвыборов

05.03.2020 21:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Канопацкая осудила праймериз за призывы к Площади: они противоречат действующему законодательству

Анна Канопацкая не согласна с организаторами предвыборов
Бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, которой отказали в участии в праймериз для выдвижения единого кандидата в президенты от объединенной оппозиции, рассказала в «Facebook» о том, в чем она не согласна с организаторами предвыборов.

«Не могу и не хочу безответственно призывать к тому, что противоречит действующему законодательству. Можно быть до бесконечности либералом и демократом, но законы должны соблюдаться!» – заявила она.

Именно поэтому, подчеркнула политик, она не может «призывать к бойкотированию выборов, силовому отстранению от исполнения обязанностей должностных лиц Республики Беларусь, незаконным массовым событям, созданию препятствий волеизъявлению граждан».

По этой причине, по ее словам, разошлись ее пути с организаторами праймериз.


«Нацеливаясь на повторение Площади 2010-го года организаторы и вдохновители праймериз не понимают, что реализуют чужой сценарий, одновременно вбивая клин между нами и европейским сообществом. Площадь, как способ евроизоляции страны, – верх двуличия и предательство ее интересов», – подчеркнула она.

Политик также выложила фото документов, показывающих, что она еще 22 февраля объявила о своем моратории на участие в праймериз, а также предупредила «о возможных последствиях его организаторов и участников». На основании публикации, можно предположить, что она угрожала статьей 193 УК – «организация или руководство общественным объединением, религиозной организацией, которая посягает на личность, права и обязанности граждан».


4 марта стало известно, что кандидатами для участия в праймериз утверждены сопредседатели Белорусской христианской демократии Павел Северинец и Ольга Ковалькова, председатели Движения «За свободу» Юрий Губаревич, Объединенной гражданской партии Николай Козлов и заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич. Бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая не была утверждена кандидатом для участия в праймериз.

Алексей Сигаев из БСДП (Г), который исполняет обязанности координатора штаба единого кандидата, сообщил, что при голосовании по кандидатуре Анны Канопацкой не было достигнуто консенсуса.

«К сожалению, деятельность Анны Канопацкой не была направлена на укрепление доверия. Здесь можно вспомнить ее публичные заявления, а также угрозы, которые она присылала в штаб единого кандидата», – подчеркнул Алексей Сигаев.

Не поддержали кандидатуру Анны Конопацкой представители ОГП и БСДП(Г).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канопацкая осудила праймериз за призывы к Площади: они противоречат действующему законодательству
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины, подарил икону и книгу "Смак беларускай кухнi"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика