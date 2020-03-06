ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный корпус работающего завода в Минске все-таки сняли с торгов. Что произошло?

06.03.2020 05:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске с торгов сняли главный производственный корпус опытного завода металлоконструкций на проспекте Пушкина, 68, который выставлялся на аукцион из-за долгов. Объявление о продаже удалено с электронной площадки «БелЮрОбеспечение». На предприятии это подтвердили.


Производственный корпус завода сняли с торгов потому, что покупатели проданных в феврале зданий предприятия перечислили за них все деньги в размере около 1,5 млн рублей. Таким образом, все долги предприятия перед кредиторами, которые взыскивались через ОПИ, покрыты. Это по идее должно служить основанием для прекращения исполнительного производства и снятия ареста с главного производственного корпуса завода.


В чем вообще было дело?

Ранее мы писали о том, что отдел принудительного исполнения (ОПИ) главного управления юстиции Мингорисполкома из-за долгов выставил на аукцион ряд зданий государственного ОАО «Опытный завод металлоконструкций», который из кризисного состояния с 2016 года вытягивает управляющая частная компания «КверкСтройИнвест». Торги по пяти сооружениям (склады и гаражи) были назначены на 4 февраля, по одному (главный производственный корпус) — на 10 марта.

В январе свои долги предприятие по бухгалтерии оценивало в 450 тысяч рублей. В ОПИ же находились исполнительные производства на взыскание с завода 802 тысяч рублей. На предприятии эту разницу в суммах объясняли тем, что с некоторыми кредиторами они уже рассчитались напрямую, чего в документах ОПИ еще не отражено.

В связи с этим завод в середине января попросил ОПИ запросить и подтвердить эту информацию у кредиторов, чтобы определить итоговую сумму долга. Отдельным письмом предприятие попросило снять с торгов некоторые объекты (включая главный корпус), а также перенести торги по двум зданиям. Завод дополнительно сообщал, что заказчики должны в ближайшее время перечислить им 350 тысяч рублей, за счет которых можно будет частично покрыть долги, не лишаясь зданий.

Но 28 января ОПИ отказало заводу в отмене и переносе торгов, потому что не увидело никаких гарантий перечисления заводу 350 тысяч рублей. Плюс к тому — даже эта сумма не покроет долги полностью, а торги по зданию главного производственного корпуса переносились в 2019 году по просьбе завода три раза, ответили там. 3 февраля ОПИ сообщило, что запросило у кредиторов завода подтверждения платежей по долгам для сверки общей суммы задолженности.

4 февраля на аукционе продали пять сооружений завода на общую сумму примерно в 1,5 млн рублей.

На предприятии считают, что таким образом ОПИ нарушил принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения, который прописан в законе об исполнительном производстве. Ведь в итоге завод лишился большего числа зданий, чем того требовалось для покрытия долга. На заводе говорили, что этой историей заинтересовались силовики.

Что это за завод и по какой схеме он работает?

ОАО «Опытный завод металлоконструкций» расположен на проспекте Пушкина, 68, и находится в ведении Министерства архитектуры и строительства Беларуси. В 2016 году это было убыточное предприятие с кучей долгов, которое решили спасать с помощью экспериментального проекта по государственно-частному партнерству. Согласно ему управляющей компанией завода металлоконструкций стало ООО «КверкСтройИнвест» во главе с Александром Чекмаревым. Частная компания, с одной стороны, получила в наследство долги и проблемы, но с другой — она может получать неплохие дивиденды при выполнении определенных экономических показателей. В перспективе же при успешной работе завода управляющей компании могут разрешить его приватизировать.

Чекмарев говорит, что если в 2016 году месячная загрузка завода составляла 33 тонны, то сейчас — около 400. Заключены контракты с рядом компаний, включая компанию-поставщика «Беларуськалия». Сегодня на заводе работают примерно 150 человек, а средняя зарплата по предприятию — 1180 рублей. При этом хорошие сварщики получают где-то 2300. Как следует из отчетности, в 2018 году завод показал рентабельность реализованной продукции в 3,86%. А акционеры впервые за долгое время получили дивиденды. Александру Чекмареву тогда дали звание «Минчанин года».

Государство же получило рабочие места, поступление налоговых выплат да и в принципе работающее производственное предприятие в Минске. В 2019 году Министерство экономики в своем письме на имя Александра Чекмарева оценило положительный опыт такого партнерства и сообщило, что будет доводить до госорганов этот механизм оздоровления государственных предприятий реального сектора. Копия письма имеется в редакции.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Positive Technologies обнаружила неустранимую уязвимость в чипсетах Intel
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика