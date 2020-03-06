Главный корпус работающего завода в Минске все-таки сняли с торгов. Что произошло?

Источник материала: Tut.by

В Минске с торгов сняли главный производственный корпус опытного завода металлоконструкций на проспекте Пушкина, 68, который выставлялся на аукцион из-за долгов. Объявление о продаже удалено с электронной площадки «БелЮрОбеспечение». На предприятии это подтвердили.





Производственный корпус завода сняли с торгов потому, что покупатели проданных в феврале зданий предприятия перечислили за них все деньги в размере около 1,5 млн рублей. Таким образом, все долги предприятия перед кредиторами, которые взыскивались через ОПИ, покрыты. Это по идее должно служить основанием для прекращения исполнительного производства и снятия ареста с главного производственного корпуса завода.





В чем вообще было дело?

Ранее мы писали о том, что отдел принудительного исполнения (ОПИ) главного управления юстиции Мингорисполкома из-за долгов выставил на аукцион ряд зданий государственного ОАО «Опытный завод металлоконструкций», который из кризисного состояния с 2016 года вытягивает управляющая частная компания «КверкСтройИнвест». Торги по пяти сооружениям (склады и гаражи) были назначены на 4 февраля, по одному (главный производственный корпус) — на 10 марта.

В январе свои долги предприятие по бухгалтерии оценивало в 450 тысяч рублей. В ОПИ же находились исполнительные производства на взыскание с завода 802 тысяч рублей. На предприятии эту разницу в суммах объясняли тем, что с некоторыми кредиторами они уже рассчитались напрямую, чего в документах ОПИ еще не отражено.

В связи с этим завод в середине января попросил ОПИ запросить и подтвердить эту информацию у кредиторов, чтобы определить итоговую сумму долга. Отдельным письмом предприятие попросило снять с торгов некоторые объекты (включая главный корпус), а также перенести торги по двум зданиям. Завод дополнительно сообщал, что заказчики должны в ближайшее время перечислить им 350 тысяч рублей, за счет которых можно будет частично покрыть долги, не лишаясь зданий.

Но 28 января ОПИ отказало заводу в отмене и переносе торгов, потому что не увидело никаких гарантий перечисления заводу 350 тысяч рублей. Плюс к тому — даже эта сумма не покроет долги полностью, а торги по зданию главного производственного корпуса переносились в 2019 году по просьбе завода три раза, ответили там. 3 февраля ОПИ сообщило, что запросило у кредиторов завода подтверждения платежей по долгам для сверки общей суммы задолженности.

4 февраля на аукционе продали пять сооружений завода на общую сумму примерно в 1,5 млн рублей.

На предприятии считают, что таким образом ОПИ нарушил принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения, который прописан в законе об исполнительном производстве. Ведь в итоге завод лишился большего числа зданий, чем того требовалось для покрытия долга. На заводе говорили, что этой историей заинтересовались силовики.

Что это за завод и по какой схеме он работает?

ОАО «Опытный завод металлоконструкций» расположен на проспекте Пушкина, 68, и находится в ведении Министерства архитектуры и строительства Беларуси. В 2016 году это было убыточное предприятие с кучей долгов, которое решили спасать с помощью экспериментального проекта по государственно-частному партнерству. Согласно ему управляющей компанией завода металлоконструкций стало ООО «КверкСтройИнвест» во главе с Александром Чекмаревым. Частная компания, с одной стороны, получила в наследство долги и проблемы, но с другой — она может получать неплохие дивиденды при выполнении определенных экономических показателей. В перспективе же при успешной работе завода управляющей компании могут разрешить его приватизировать.

Чекмарев говорит, что если в 2016 году месячная загрузка завода составляла 33 тонны, то сейчас — около 400. Заключены контракты с рядом компаний, включая компанию-поставщика «Беларуськалия». Сегодня на заводе работают примерно 150 человек, а средняя зарплата по предприятию — 1180 рублей. При этом хорошие сварщики получают где-то 2300. Как следует из отчетности, в 2018 году завод показал рентабельность реализованной продукции в 3,86%. А акционеры впервые за долгое время получили дивиденды. Александру Чекмареву тогда дали звание «Минчанин года».

Государство же получило рабочие места, поступление налоговых выплат да и в принципе работающее производственное предприятие в Минске. В 2019 году Министерство экономики в своем письме на имя Александра Чекмарева оценило положительный опыт такого партнерства и сообщило, что будет доводить до госорганов этот механизм оздоровления государственных предприятий реального сектора. Копия письма имеется в редакции.