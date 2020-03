Азаренко снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Источник материала: Tut.by

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко пропустит турнир категории Premier Mandatory в Индиан-Уэлссе (призовой фонд — 8,76 млн долларов), который пройдет с 11 по 22 марта. Об этом организаторы турнира сообщили в твиттере. В основной сетке соревнований белоруску заменит Вера Звонарева из России.

Two-time champion Victoria Azarenka has withdrawn from #BNPPO20 .