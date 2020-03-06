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Азаренко снялась с турнира в Индиан-Уэллсе
Источник материала: Tut.by
Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко пропустит турнир категории Premier Mandatory в Индиан-Уэлссе (призовой фонд — 8,76 млн долларов), который пройдет с 11 по 22 марта. Об этом организаторы турнира сообщили в твиттере. В основной сетке соревнований белоруску заменит Вера Звонарева из России.
Азаренко подтвердила пропуск турнира в Индиан-Уэллсе публикацией в Instagram.
— Мне нужно гораздо больше тренироваться, чтобы быть готовой соревноваться, — написала Вика. — Увидимся в другой раз, Индиан-Уэллс!
Виктория Азаренко является двукратной чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе (2012, 2016). Год назад Вика прошла здесь один раунд,
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Об этом организаторы турнира сообщили в твиттере. Вика подтвердила пропуск соревнований публикацией в Instagram.
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