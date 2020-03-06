Азаренко снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Источник материала: Tut.by

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко пропустит турнир категории Premier Mandatory в Индиан-Уэлссе (призовой фонд — 8,76 млн долларов), который пройдет с 11 по 22 марта. Об этом организаторы турнира сообщили в твиттере. В основной сетке соревнований белоруску заменит Вера Звонарева из России.

Two-time champion Victoria Azarenka has withdrawn from #BNPPO20 . She will be replaced in the main draw by 2009 champion Vera Zvonareva. pic.twitter.com/wMFDv3IZjW — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 5, 2020

Азаренко подтвердила пропуск турнира в Индиан-Уэллсе публикацией в Instagram.

— Мне нужно гораздо больше тренироваться, чтобы быть готовой соревноваться, — написала Вика. — Увидимся в другой раз, Индиан-Уэллс!



Фото: instagram.com/vichka35

Виктория Азаренко является двукратной чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе (2012, 2016). Год назад Вика прошла здесь один раунд, одолев соотечественницу Веру Лапко, после чего уступила американке Серене Уильямс в первом матче с ней за три года — 5:7, 3:6.