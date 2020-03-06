«Постоянно приходится видеть боль животных, искалеченных и истощенных». Узнали, как это - быть волонтером

Источник материала: Tut.by

От известных белорусов эстафетная палочка социального проекта #ПомогAI_с_HUAWEI перешла к волонтеру — минчанке Елене Сиваковой. Девушка больше десяти лет посвятила помощи бездомным четвероногим и сейчас вместе с друзьями продолжает творить добро в приюте «Дом собачьей надежды». Мы поговорили с Еленой о маленьких шагах к большим переменам, буднях волонтера и ее хобби, которое со временем переросло в настоящую работу по спасению жизней. А также узнали, чем ее привлек проект, который помог приютить 50% участвующих в нем бездомных животных всего за 2,5 месяца.



Елена и Аркадий — подопечный приюта «Дом собачьей надежды»

— Елена, как давно вы помогаете домашним животным? Что стало отправной точкой для такого важного хобби?

— Я занимаюсь волонтерством больше 10 лет. Началось все с акции, которую организовал пункт временного содержания животных на Гурского. Нужны были добровольцы для сопровождения бездомных собак на мероприятие. Там им искали новых хозяев. Мы с сестрой и другом решили поучаствовать. После этого я стала ездить в приюты постоянно. Помню, тогда у многих из них даже не было названий. Однажды мы приехали в приют «Суперпес», и я задержалась там на целых пять лет: от основания до закрытия. Сейчас помогаю приюту «Дом собачьей надежды».



Елена (справа) с сестрой во время одной из первых поездок в приют в 2012 году

— За это время кто-то из подопечных успел стать вашим питомцем?

— Конечно! Всех, к сожалению, не приютишь, но 8 лет назад мы забрали себе взрослого кота с классным именем Барсук. И этот красавчик радует нас все это время.

Не так давно в доме появился еще один четвероногий житель. Началось все с того, что родители приютили на даче кошку с котятами. Когда малыши начали понемногу подрастать, то оказалось, что у одного из них серьезная травма позвоночника, потому задние лапки были парализованы. Несмотря на это, мы оставили котенка, и уже сейчас с помощью специалистов из «Центра реабилитации домашних животных» достигли большого результата. Есть шанс, что когда-нибудь он начнет полноценно ходить.

Конечно, за животными с такими травмами сложнее ухаживать: необходимо делать массаж, помогать ходить в туалет и управляться с самыми банальными вещами. Но наша малышка с каждым днем чувствует себя все лучше. Очень любит играть, мурлычет и дружит со старшеньким питомцем.



Сейчас котенок Елены уже может передвигаться самостоятельно

— Уход за своими животными и постоянная помощь приютам отнимают колоссальное количество времени, средств и сил. Как справляетесь?

— Благодаря этому увлечению я нашла много друзей, поэтому сейчас совмещаю приятное с полезным. Во время поездок мы и животным успеваем помочь, и последние новости обсудить, и выпить чаю с пирожными в перерыве между уборкой и выгулом. Поэтому я еду в приют всегда в классном настроении, возвращаюсь оттуда хоть и уставшая, но безумно счастливая. Энергия от животных, которые тебе так искренне радуются и с нетерпением ждут, очень заряжает! Я считаю, что если человеку важно то, чем он занимается, время на это найдется всегда.

— Какая она — обратная сторона волонтерства?

— Для начала хотелось бы сказать о плюсах. Главный из них — волонтеры каждый день спасают жизни. За эти годы нам удалось помочь огромному количеству животных. Это заслуга целой команды единомышленников. Все помогают по-разному: одни приезжают в приют и кормят, выгуливают собак, другие помогают материально, делают фото, снимают видеоролики, ведут аккаунты в социальных сетях. Для нас любая помощь очень важна.



Елена с подопечным приюта «Дом собачьей надежды»

Эта команда — еще один большой плюс. У нас много общих тем, и за разговорами можно узнать полезную информацию: от имен лучших ветеринаров и названий хороших кормов до понимания того, как оказывать первую помощь своему питомцу и правильно его воспитывать. Безусловно, плюс также в том, что мы всегда находимся среди тех, кого так сильно любим: собак и котиков.

Основной минус — это то, что постоянно приходится видеть боль животных, которые сильно искалечены или истощены. Особенно тяжело осознавать, что многие из них пострадали от рук человека.

— Одна из героинь проекта Ольга Хижинкова считает , что в Беларуси нужна государственная программа стерилизации, и пока ее нет, весь труд волонтеров подобен борьбе с ветряными мельницами. Саша Ярославцев предложил использовать опыт Чехии, где владельцам спасенных животных делают скидки на услуги ЖКХ. Как вы считаете, что общество и государство могут сделать для решения проблемы?

— Полностью согласна с Ольгой. Программа стерилизации — это один из главных пунктов в решении проблемы. Скидки на услуги ЖКХ тоже могут быть эффективными, главное, чтобы это не стало единственной причиной завести питомца. Думаю, что ужесточение наказания за жестокое обращение с животными тоже может существенно изменить ситуацию. Сейчас люди чаще всего остаются безнаказанными, когда выбрасывают животных, калечат их, доводят до истощения. Хочется верить, что более суровое наказание за такие поступки заставит их лишний раз подумать, прежде чем вымещать свою злобу на беззащитных существах. Ну и, конечно же, важно воспитывать ответственное и гуманное отношение каждого человека к четвероногим.



Бегемот и Принц за время проекта нашли свой настоящий дом

— Почему вы решили принять участие в нашей социальной инициативе?

— Я всегда искренне радуюсь, когда появляется больше людей или компаний, которые разделяют наши идеи. Кроме того, в этом проекте есть еще и творческая составляющая. Фотографировать животных — отдельный вид искусства.



Фото Айка, сделанное Еленой: пес все еще ждет своего хозяина в приюте «Дом собачьей надежды»

Мне было интересно стать частью этой инициативы, потому что я люблю и то и другое. Снимаю на любительском уровне, но часто в приюте нужны даже такие фото. Порой мне сделать удачный кадр чуть проще, чем приглашенному профессионалу, потому что животные знают меня и доверяют. К этому моменту я сделала больше 200 фотографий в разных приютах, которые мне довелось посетить вместе с проектом.

Примечание редакции: Социальная инициатива #ПомогAI_c_Huawei в Беларуси запущена в рамках мировой программы AI for good, цель которой — использовать искусственный интеллект на благо общества и с его помощью решать глобальные проблемы. Одна из таких — бездомные животные. Проект призван оказать реальное содействие решению проблемы с помощью смартфонов. В прошлом году к проекту присоединились белорусские знаменитости: Ольга Хижинкова, Ольга Барабанщикова, Саша Ярославцев и другие. Звезды посетили несколько приютов и сделали фотографии бездомных пушистиков. По мнению волонтеров, удачные снимки — это 80% успеха в поиске животному нового хозяина, так как сегодня это происходит в основном в социальных сетях. Камера смартфона с алгоритмами искусственного интеллекта создает настоящий художественный портрет питомца. Такой снимок может стать удачей для бездомного четвероногого, которому нужен дом и заботливый хозяин.