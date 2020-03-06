Антивирусная вечеринка и еще шесть отличных занятий на выходные. Куда сходить 6 - 8 марта?

Источник материала: Tut.by

Если эти выходные хочется провести на полную катушку, кажется, мы знаем, что вам посоветовать. AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на нашем сервисе, и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) мы выделили страницы, которые жители столицы чаще всего просматривали в период с 28 февраля по 5 марта. Делимся топом популярных ивентов на выходные. Потом попросим отчитаться, куда вы смогли сходить!

Сходить на крутой мультик «Вперед»



Кадр из мультфильма

«Вперед» — это новый пиксаровский мультфильм, который «Кинопоиск» называет одним из главных событий весны в кино. Хотя бы поэтому стоит обратить на него внимание и, если это возможно, сходить в кино всей семьей. По сюжету братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. Говорят, мультфильм получился очень душевным.

Когда: все выходные

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля Купить билет

Шикануть в театре





В эту пятницу в Большом театре ставят балет в трех действиях «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева — одного из идеологов направления хореодрамы. Балет создан по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина, которую вы, вероятно, читали в школе. Даже если вы не большой ценитель балета, эта колоритная постановка действительно стоит вашего внимания: она прекрасно подойдет как раз для начинающего театрала. К слову, билеты на балет станут любопытным подарком вашей девушке, маме или бабушке к 8 Марта. Что еще «театрального» можно подарить прекрасным дамам, читайте тут .

Когда: 6 марта, 19.00

Где: Большой театр Беларуси

Сколько: 5 — 120 рублей Купить билет

Узнать, что будет на Antivirus Dance Party



Фото использовано в качестве иллюстрации. Предоставлено заведением Polugar Bar

Пока Минск истерит на тему коронавируса, в «Киллфише» задумали провести антивирусную вечеринку. «Для того чтобы ты себя чувствовал в безопасности, всем померим температуру, предоставим возможность сколько угодно раз обработать руки с антисептиком, и хоть маска от вируса не помогает, но мы ее тебе тоже дадим», — пишут организаторы тусовки. А еще обещают коктейли и чисто пятничную музыку. За пультом в этот вечер будет неугомонный DJ Brann. Кстати, такие антивирусные движухи для Минска уже не новость: в баре Polugar , например, с начала этой недели на входе посетителей начала встречать девушка в костюме, стилизованном под одежду медицинского персонала. Она измеряет гостям температуру с помощью бесконтактного термометра, а еще предлагает обработать руки антисептиком.

Когда: 6 марта, 21.00

Где: КиллФиш (ул. Толбухина, 4)

Сколько: бесплатно

Выбраться в Музей человека



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Несколько недель подряд новый столичный музей — Музей человека — попадает в топ просматриваемых событий среди минчан. Мы уже даже не понимаем, что это за магия, но лишним в очередной раз рассказать о новом месте не будет — может, у него появится еще больше фанатов. Так вот: музей находится на цокольном этаже Дворца Республики. В нем 70 экспонатов, которые расположились на 600 квадратных метрах. Пространство разделили на семь тематических зон: «Возможности тела», «Технологии и VR», «Органы чувств», «Развитие организма», «Анатомия человека», «Животные и микроорганизмы», «Мастер-классы». Экспонаты, говорят представители музея, собраны со всего мира, а некоторые изготовлены в Беларуси. TUT. BY уже посмотрел , как выглядит новый музей.

Когда: ежедневно, 10.00 — 21.00

Где: Музей человека (пл. Октябрьская, 1)

Сколько: детский билет в будние дни — 12 рублей, взрослый — 13 рублей. В выходные — на 2−3 рубля дороже. Детей до 3 лет можно провести бесплатно

Заглянуть на концерт главного любимчика ваших мам





Гару — пожалуй, один из самых харизматичных певцов франкоязычного мира последних двух десятилетий. Это звучит банально, но его голос действительно не перепутаешь ни с каким другим. В конце 90-х он ворвался в мир музыки, сломав все каноны. Хрипловатый голос, образ мачо и романтика — это все про него. За 20 лет на сцене публика оценила и полюбила канадского парня из Квебека, ставшего певцом с мировым именем. А дальше — «дальше, выше, быстрее» — все по Кубертену… Недаром Гару участвовал в открытии Олимпийских игр в Ванкувере с песней «Выше, дальше».

Когда: 6 марта, 19.00

Где: Дворец Республики

Сколько: 63 — 143 рубля Купить билет

Взять билет на Ночь кино



Фото: unsplash.com

Ночь кино — добрая ежемесячная традиция, которая придется по вкусу тем, кто умеет не спать ночью. Это про вас? Тогда мотайте на ус. С 6 на 7 марта в столичном кинотеатре «Москва» пройдет первая весенняя Ночь кино, на которой вы сможете посмотреть сразу три кинопремьеры — комедию «Отель „Белград“» , фантастический фильм ужасов «Остров фантазий» и мелодраму «Очень женские истории» .

Когда: с 6 на 7 марта, 23.45

Где: кинотеатр « Москва »

Сколько: от 17 рублей Купить билет

Открыть для себя новое место





На днях на Коммунистической, 4, открылось новое место Charlie («Шарли»). Это ресторан в классическом понимании: с европейской кухней, вином, скатертями и вечерним сервисом. В «Шарли» 45 посадочных мест за столиками, плюс восемь стульев у барной стойки. Интерьером в заведении занимался человек, который до этого не работал с ресторанами, и, по словам управляющего, в этом есть два больших плюса: первый — незамыленный взгляд, второй — удобство и уют, который удалось «перенести» из интерьеров домов и квартир. TUT.BY уже взглянул на Charlie и цены в меню.

Когда: ежедневно с 11.00 до 23.00

Где: ул. Коммунистическая, 4

Некоторые позиции из меню: тартар из говядины, грибы и пена из пармезана (160 г) — 18 рублей, крем-суп из мурманской трески и мидии (290 г) — 15 рублей, фуа-гра с печеными яблоками и вишней (115 г) — 25 рублей, утиное филе с кукурузной полентой (260 г) — 29 рублей

Читайте также:

Слава Комиссаренко опубликовал на YouTube первый стендап

Тест: угадайте известную личность по комментарию о ней на YouTube-канале Дудя (это взрыв мозга)