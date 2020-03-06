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Виртуальная Женева-2020: серийные дебюты несостоявшейся выставки
Источник материала: Tut.by
Запланированный на первую половину марта международный автосалон в Женеве, как известно, был
Де-факто отмена выставки для производителей, уже потратившихся на подготовку стендов, не стала таким уж большим шоком. Некоторые компании и так предпочли отказаться от участия в предстоящем мероприятии — и отнюдь не по причине вирусной опасности, а предпочитая новые формы взаимодействия с публикой и, в частности, устраивая собственные единичные презентации новых машин, так сказать, в узком кругу. Отметим также, что это первая отмена Женевского автосалона со времен Второй мировой войны — с 1947 года выставка проводилась ежегодно.
Как бы там ни было, но можно сказать, что Женева-2020 все же состоялась — пускай и виртуально. Некоторые компании и вовсе обошлись без YouTube-трансляций, просто рассекретив свои новинки заранее. Среди них, например, обновленный
Дебют новой «пятидверки» Audi состоялся без малого четыре месяца спустя после премьеры родственного
Салон A3 в отличие от внешности преобразился радикально: тут новая и повернутая к водителю центральная консоль с 10,1-дюймовым дисплеем мультимедиасистемы, а также экран виртуальных приборов на 10,25 дюйма, входящий в базовую комплектацию (опция — 12,3-дюймовый). К моменту рыночного дебюта выбор двигателей будет ограничен: покупателям предложат версии со 150-сильным бензиновыми турбомотором 1.5 и двухлитровым дизелем с отдачей 116 и 150 л. с. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот». Впоследствии гамма силовых агрегатов нового A3 Sportback пополнится 110-сильной «тройкой» и «мягкими» гибридами.
Прием заказов на новинку Audi начнет уже в марте, но первые покупатели получат машины в мае, цены в Германии будут начинаться от 26 800 евро. Позже компанию новому хетчбэку составит седан, а вот «трехдверки» и кабриолета в гамме A3 больше не будет.
Наряду с новым Audi A3 одной из главных серийных новинок Женевы должен был стать Fiat 500e. Созданный на новой платформе электрический ситикар итальянцы выделили в отдельную модель, которая будет продаваться одновременно с нынешней «пятисоткой», оснащенной традиционными ДВС.
Ретростиль никуда не делся, но батарейный 500e обещает стать вместительнее: машинка подросла на 6 см в длину (от носа до хвоста у нее насчитывается 3,63 м), колесная база 2,52 м стала больше на 2 см. Электродвигатель развивает 116 л. с., а пробег на одном заряде литий-ионной батареи емкостью 42 кВтч будет достигать 320 км (по методике WLTP). Паспортный разгон до 100 км/ч — за 9 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.
Первое время 500e будет доступен в виде квазикабриолета со сдвижной мягкой крышей, причем в «приветственном» исполнении La Prima с расширенным стандартным оснащением. Цены в Италии будут начинаться от 37 900 евро, но позже на рынок выйдет и более доступный базовый хетчбэк 500e.
Год назад в статусе
У корейской Hyundai — сразу две весенние премьеры. Так, в мае у европейских дилеров появится новое поколение хетчбэка i20, габариты которого по сравнению с прежней моделью изменились незначительно: длина выросла лишь на 5 мм (до 4040 мм), ширина стала больше на 30 мм, а колесная база получила символическую прибавку в 1 см (2,58 м). У богатых версий «пятидверки» будет два 10,25-дюймовых дисплея — это экран виртуальных приборов и центральный тачскрин мультимедиасистемы.
Под капотом i20 третьего поколения — литровый турбодвигатель мощностью 100 и 120 л. с. (в последнем случае штатно оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором), на некоторых рынках новинка будет доступна и с атмосферным мотором 1.2 (84 л. с.) в паре с 5-ступенчатой «механикой».
Второй дебютант Hyundai — обновленный i30, причем сразу в трех ипостасях (хетчбэк, лифтбек и универсал). Машины получили более агрессивное оформление передка, иные бамперы и фары с новой светодиодной начинкой. В списке опций теперь есть виртуальная 7-дюймовая приборка, а новая мультимедиасистема получила более крупный (10,25-дюймовый) экран. Семейство i30 получило новую линейку бензиновых моторов — это два турбомотора 1.0 T-GDi (120 л.с.) и 1.5 T-GDi (160 л.с.) и 110-сильный «атмосферник» объемом 1,5 л. Прежний 1,6-литровый дизель доступен в двух вариантах форсировки (115 и 136 л. с.), также в гамме i30 есть версии с мягкогибридной надстройкой.
Главной премьерой Mercedes стал
«Подзаряжаемая» установка у младших «гибридов» Mercedes включает 1,3-литровую турбо-«четверку», 102-сильный электродвигатель и литий-ионную батарею емкостью 15,6 кВтч (пробег в электрическом режиме составляет 53−69 км в зависимости от модели). Суммарная отдача — 218 л. с. и 450 Нм крутящего момента, а заявленный расход варьируется от 1,4 до 1,8 л на 100 км. Самым динамичным в трио оказывается седан CLA 250 e, который на разгон до 100 км/ч по паспорту тратит 6,8 секунды и развивает 240 км/ч максимальной скорости. Продажи новых гибридных Mercedes начнутся этой весной.
Еще один производитель из Штутгарта — Porsche — рассекретил 911 Turbo S нового поколения. Топовые версии купе и кабриолета 911 оснащены 3,8-литровой оппозитной «шестеркой» с парой турбонагнетателей с изменяемой геометрией, которая развивает 650 л. с. (на 70 л. с. больше по сравнению с предшественником) и 800 Нм крутящего момента (+50 Нм). В паре с новым 8-ступенчатым преселективным «роботом» она позволяет купе сократить время разгона до 100 км/ч еще на 0,2 секунды — до 2,7 секунды. Максимальная скорость не изменилась — 330 км/ч. До 200 км/ч новый 911 Turbo S разгоняется за 8,9 секунды — на целую секунду быстрее прежней модели.
В списке оснащения новой парочки спорткаров есть шасси PASM с адаптивными амортизаторами, уменьшающее дорожный просвет на 10 мм, и спортивная выхлопная система с регулируемыми заслонками. К слову, новый 911 Turbo S уже можно заказать и в Беларуси: цены начинаются от 213 600 евро за купе.
Кроме концептуального
Моторная гамма Talisman включает бензиновые турбодвигатели TCe объемом 1,3 л (160 л. с.) и 1,8 л (225 л. с.), а также дизеля dCi 1.7 и 2.0 мощностью от 120 до 200 л. с. Бензиновые агрегаты сочетаются с 7-ступенчатым «роботом», дизельным модификациям полагаются 6-ступенчатые коробки («механика» или «робот»). Европейские продажи обновленного семейства Talisman начнутся летом.
Как обычно, к Женевскому автошоу было подготовлено множество концепт-каров и просто диковинных машин, о которых AUTO.TUT.BY расскажет отдельно.
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На выручку производителям пришел интернет: почти вся программа отмененного Женевского автосалона была проведена в формате онлайн-презентаций.
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