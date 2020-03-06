Виртуальная Женева-2020: серийные дебюты несостоявшейся выставки

Источник материала: Tut.by

Запланированный на первую половину марта международный автосалон в Женеве, как известно, был официально отменен из-за резкой вспышки коронавируса в Европе. И вот тут на выручку автопроизводителям пришла всемогущая Всемирная паутина: почти вся программа Женевы-2020 была проведена в формате онлайн-презентаций.

Де-факто отмена выставки для производителей, уже потратившихся на подготовку стендов, не стала таким уж большим шоком. Некоторые компании и так предпочли отказаться от участия в предстоящем мероприятии — и отнюдь не по причине вирусной опасности, а предпочитая новые формы взаимодействия с публикой и, в частности, устраивая собственные единичные презентации новых машин, так сказать, в узком кругу. Отметим также, что это первая отмена Женевского автосалона со времен Второй мировой войны — с 1947 года выставка проводилась ежегодно.





Как бы там ни было, но можно сказать, что Женева-2020 все же состоялась — пускай и виртуально. Некоторые компании и вовсе обошлись без YouTube-трансляций, просто рассекретив свои новинки заранее. Среди них, например, обновленный Citroen C3 , флагманский седан DS9 и Kia Sorento нового поколения. А вот компания Audi полную информацию о хетчбэке A3 четвертой генерации держала в тайне до последнего момента.



Audi A3 Sportback

Дебют новой «пятидверки» Audi состоялся без малого четыре месяца спустя после премьеры родственного Volkswagen Golf восьмого поколения. В длину (4,34 м) и ширину (1,82 м) новый A3 Sportback подрос на 30 мм, колесная база (2,64 м) не изменилась. Объем багажника увеличился, но ненамного: он варьируется от 380 л до 1200 л со сложенными задними сиденьями.



Audi A3 Sportback



Audi A3 Sportback

Салон A3 в отличие от внешности преобразился радикально: тут новая и повернутая к водителю центральная консоль с 10,1-дюймовым дисплеем мультимедиасистемы, а также экран виртуальных приборов на 10,25 дюйма, входящий в базовую комплектацию (опция — 12,3-дюймовый). К моменту рыночного дебюта выбор двигателей будет ограничен: покупателям предложат версии со 150-сильным бензиновыми турбомотором 1.5 и двухлитровым дизелем с отдачей 116 и 150 л. с. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот». Впоследствии гамма силовых агрегатов нового A3 Sportback пополнится 110-сильной «тройкой» и «мягкими» гибридами.



Audi A3 Sportback

Прием заказов на новинку Audi начнет уже в марте, но первые покупатели получат машины в мае, цены в Германии будут начинаться от 26 800 евро. Позже компанию новому хетчбэку составит седан, а вот «трехдверки» и кабриолета в гамме A3 больше не будет.



Fiat 500e



Fiat 500e

Наряду с новым Audi A3 одной из главных серийных новинок Женевы должен был стать Fiat 500e. Созданный на новой платформе электрический ситикар итальянцы выделили в отдельную модель, которая будет продаваться одновременно с нынешней «пятисоткой», оснащенной традиционными ДВС.



Fiat 500e

Ретростиль никуда не делся, но батарейный 500e обещает стать вместительнее: машинка подросла на 6 см в длину (от носа до хвоста у нее насчитывается 3,63 м), колесная база 2,52 м стала больше на 2 см. Электродвигатель развивает 116 л. с., а пробег на одном заряде литий-ионной батареи емкостью 42 кВтч будет достигать 320 км (по методике WLTP). Паспортный разгон до 100 км/ч — за 9 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.



Fiat 500e

Первое время 500e будет доступен в виде квазикабриолета со сдвижной мягкой крышей, причем в «приветственном» исполнении La Prima с расширенным стандартным оснащением. Цены в Италии будут начинаться от 37 900 евро, но позже на рынок выйдет и более доступный базовый хетчбэк 500e.



Cupra Formentor



Cupra Formentor

Год назад в статусе концепта был показан кроссовер Formentor — первая оригинальная модель бренда Cupra, который пару лет назад формально отделился от компании Seat. И вот пришло время серийной версии «паркетника», которая в продажу поступит осенью, а по части проработки внешности и интерьера мало чем отличается от прошлогоднего шоу-кара. Длина Formentor — 4,5 м, ширина равна 1,84 м, а колесная база достигает 2,68 м. Объем багажника у испанской новинки — 450 л. На выбор — два варианта силовой установки, одна из которых — гибридная. Двухлитровый турбомотор TSI (310 л. с.) идет в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом, Formentor с гибридной системой eHybrid располагает комбинацией мотора 1.4 TSI, электродвигателя и батареи емкостью 13 кВтч — речь идет о суммарных 245 л. с. и 50 км пробега на электротяге.



Hyundai i20

У корейской Hyundai — сразу две весенние премьеры. Так, в мае у европейских дилеров появится новое поколение хетчбэка i20, габариты которого по сравнению с прежней моделью изменились незначительно: длина выросла лишь на 5 мм (до 4040 мм), ширина стала больше на 30 мм, а колесная база получила символическую прибавку в 1 см (2,58 м). У богатых версий «пятидверки» будет два 10,25-дюймовых дисплея — это экран виртуальных приборов и центральный тачскрин мультимедиасистемы.



Hyundai i20



Hyundai i20

Под капотом i20 третьего поколения — литровый турбодвигатель мощностью 100 и 120 л. с. (в последнем случае штатно оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором), на некоторых рынках новинка будет доступна и с атмосферным мотором 1.2 (84 л. с.) в паре с 5-ступенчатой «механикой».



Hyundai i30



Hyundai i30

Второй дебютант Hyundai — обновленный i30, причем сразу в трех ипостасях (хетчбэк, лифтбек и универсал). Машины получили более агрессивное оформление передка, иные бамперы и фары с новой светодиодной начинкой. В списке опций теперь есть виртуальная 7-дюймовая приборка, а новая мультимедиасистема получила более крупный (10,25-дюймовый) экран. Семейство i30 получило новую линейку бензиновых моторов — это два турбомотора 1.0 T-GDi (120 л.с.) и 1.5 T-GDi (160 л.с.) и 110-сильный «атмосферник» объемом 1,5 л. Прежний 1,6-литровый дизель доступен в двух вариантах форсировки (115 и 136 л. с.), также в гамме i30 есть версии с мягкогибридной надстройкой.





Главной премьерой Mercedes стал обновленный E-класс , но вместе с ним в Штутгарте немцы показали свои новые гибридные модели. Это седан CLA, универсал CLA Shooting Brake и кроссовер GLA с индексом 250 e — вслед за аналогичными версиями A- и B-класса трио пополнило мерседесовскую линейку электрифицированных машин EQ Power.



Mercedes CLA 250 e Shooting Brake



Mercedes GLA 250 e

«Подзаряжаемая» установка у младших «гибридов» Mercedes включает 1,3-литровую турбо-«четверку», 102-сильный электродвигатель и литий-ионную батарею емкостью 15,6 кВтч (пробег в электрическом режиме составляет 53−69 км в зависимости от модели). Суммарная отдача — 218 л. с. и 450 Нм крутящего момента, а заявленный расход варьируется от 1,4 до 1,8 л на 100 км. Самым динамичным в трио оказывается седан CLA 250 e, который на разгон до 100 км/ч по паспорту тратит 6,8 секунды и развивает 240 км/ч максимальной скорости. Продажи новых гибридных Mercedes начнутся этой весной.



Porsche 911 Turbo S

Еще один производитель из Штутгарта — Porsche — рассекретил 911 Turbo S нового поколения. Топовые версии купе и кабриолета 911 оснащены 3,8-литровой оппозитной «шестеркой» с парой турбонагнетателей с изменяемой геометрией, которая развивает 650 л. с. (на 70 л. с. больше по сравнению с предшественником) и 800 Нм крутящего момента (+50 Нм). В паре с новым 8-ступенчатым преселективным «роботом» она позволяет купе сократить время разгона до 100 км/ч еще на 0,2 секунды — до 2,7 секунды. Максимальная скорость не изменилась — 330 км/ч. До 200 км/ч новый 911 Turbo S разгоняется за 8,9 секунды — на целую секунду быстрее прежней модели.



Porsche 911 Turbo S



Porsche 911 Turbo S

В списке оснащения новой парочки спорткаров есть шасси PASM с адаптивными амортизаторами, уменьшающее дорожный просвет на 10 мм, и спортивная выхлопная система с регулируемыми заслонками. К слову, новый 911 Turbo S уже можно заказать и в Беларуси: цены начинаются от 213 600 евро за купе.



Renault Talisman



Renault Talisman

Кроме концептуального Morphoz к Женевскому автосалону Renault готовила еще одну большую премьеру — это обновленное семейство Talisman. Рестайлинг не принес радикальных изменений в дизайне седана и универсала: чуть подретуширована решетка радиатора, изменен передний бампер, стандартным оснащением стали светодиодные фары, появились новые колесные диски диаметром от 17 до 19 дюймов. После обновления Talisman получил расширенный набор электронных помощников, 10,2-дюймовый дисплей виртуальной комбинации приборов, а также 9,3-дюймовый вертикальный экран системы Easy Link (прежде было 8,7 дюйма).



Renault Talisman

Моторная гамма Talisman включает бензиновые турбодвигатели TCe объемом 1,3 л (160 л. с.) и 1,8 л (225 л. с.), а также дизеля dCi 1.7 и 2.0 мощностью от 120 до 200 л. с. Бензиновые агрегаты сочетаются с 7-ступенчатым «роботом», дизельным модификациям полагаются 6-ступенчатые коробки («механика» или «робот»). Европейские продажи обновленного семейства Talisman начнутся летом.

Как обычно, к Женевскому автошоу было подготовлено множество концепт-каров и просто диковинных машин, о которых AUTO.TUT.BY расскажет отдельно.