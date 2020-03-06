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Обвал произошел в самой глубокой шахте мира

06.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Обвал произошел в самой глубокой шахте мира
Фото из архива ТАСС

Обвал произошел в самой глубокой в мире золотодобывающей шахте, расположенной севернее Йоханнесбурга, сообщила южноафриканская газета Business Day. В шахте Мпоненг на глубине 3,5 км оказались заблокированными три шахтера.

Обвал породы на шахте Мпоненг, принадлежащей компании AngloGold Ashanti, произошел в результате землетрясения магнитудой 2,0. Спасательные службы оперативно подняли наверх четверых рабочих, которые пострадали. Сейчас они находятся в больнице, непосредственной угрозы их жизни нет. Три горняка еще находятся в шахте.

Шахта Мпоненг достигает в глубину 4 км и является самым глубоким в мире рудником по добыче золота.

Белта

 
 
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Обвал произошел в самой глубокой в мире золотодобывающей шахте, расположенной севернее Йоханнесбурга, сообщила южноафриканская газета Business Day. В...
 
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