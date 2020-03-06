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Панарин победил Овечкина. В матче было забито 11 шайб

06.03.2020 09:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Нью-Йорк Рейнджерс» добился домашней победы над «Вашингтон Кэпиталз» в прошедшем этой ночью матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча была интересна противостоянием двух лидеров команд — россиян Панарина и Овечкина. В итоге хозяева площадки победили в овертайме со счетом 6:5.


Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Главным героем встречи стал «рейнджер» Мика Зибанежад, забросивший пять шайб. Артемий Панарин не забил ни одной, но оформил ассистентский хет-трик.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и догнал нападающего «Бостон Брюинс» Давида Пастрняка в списке лучших бомбардиров текущего сезона, у них по 47 шайб. Илья Ковальчук, который в феврале перешел в «Вашингтон», забросил свою первую шайбу в составе нового клуба.

Отметим, что «Рейнджерс» победили впервые за последние четыре матча.

 
 
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«Нью-Йорк Рейнджерс» добился домашней победы над «Вашингтон Кэпиталз».
 
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