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Деревня лис в Японии – одно из самых милых мест на планете. Это нужно видеть!
06.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Японии существует деревня, где все жильцы – лисы. Более ста особей проживают в этом месте. Оно называется «Дзао кицунэ мура»,
Деревня лис находится в горах, и не каждый сможет её найти. При этом она расположена в трёх часах езды от Токио. И да, это не деревня, а питомник. Его территория огромна, по ней свободно
В питомнике живут несколько пород
Для японцев лисы – мифические животные, наделённые магическими способностями. Считаются, что они являются богини Инари, которая отвечает за плодородие, успех и рис.
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В Японии существует деревня, где все жильцы – лисы. Более ста особей проживают в этом месте. Оно называется «Дзао кицунэ мура», пишет ridus.ru. Деревня лис находится в...
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