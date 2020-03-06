Деревня лис в Японии – одно из самых милых мест на планете. Это нужно видеть!

Источник материала: Вороновская газета





В Японии существует деревня, где все жильцы – лисы. Более ста особей проживают в этом месте. Оно называется «Дзао кицунэ мура», пишет ridus.ru.

Деревня лис находится в горах, и не каждый сможет её найти. При этом она расположена в трёх часах езды от Токио. И да, это не деревня, а питомник. Его территория огромна, по ней свободно гуляют животные . В их числе, зайчата, пони и козлята. Людям разрешено заходить лишь на небольшую часть территории.





В питомнике живут несколько пород лис : красные, серебряные, арктические синие, платиновые, арктические темные и скрещенные. Иногда они очень близко подпускают к себе человека. Все животные в деревне здоровы, ежегодно проводятся их обследования. Вход стоит 1000 иен (меньше $10).





Для японцев лисы – мифические животные, наделённые магическими способностями. Считаются, что они являются богини Инари, которая отвечает за плодородие, успех и рис.

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