В Москве нашли мертвыми пару украинских шахматистов

Источник материала: Tut.by

В Москве в квартире на улице Кастанаевской 5 марта были обнаружены тела парня и девушки, которые, по предварительным данным, погибли от веселящего газа. Об этом сообщает Корреспондент.

Погибшей девушкой оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора.

По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты.

Как информировал телеграм-канал Mash, погибшими являются 27-летний Станислав Богданович и его 18-летняя подруга Александра Вернигора. Рядом с молодыми людьми нашли шарики с закисью азота.







Вернигора училась в МГУ, состояла в рейтинге Международной шахматной федерации и выступала за Украину. Богданович был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам.