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В Москве нашли мертвыми пару украинских шахматистов

06.03.2020 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве в квартире на улице Кастанаевской 5 марта были обнаружены тела парня и девушки, которые, по предварительным данным, погибли от веселящего газа. Об этом сообщает Корреспондент.

Погибшей девушкой оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора.
По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты.

Как информировал телеграм-канал Mash, погибшими являются 27-летний Станислав Богданович и его 18-летняя подруга Александра Вернигора. Рядом с молодыми людьми нашли шарики с закисью азота.



Вернигора училась в МГУ, состояла в рейтинге Международной шахматной федерации и выступала за Украину. Богданович был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам.

 
 
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По предварительной информации, молодые люди погибли от веселящего газа.
 
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