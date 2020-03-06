|
Минздрав внёс коронавирус в список опасных болезней: наряду с Эболой, чумой и сифилисом
Источник материала: KYKY>
В перечень болезней, опасных для здоровья населения, добавили еще одно заболевание. Об этом говорится в постановлении Минздрава Беларуси №9 от 18 февраля 2020 года. Документ
До этого список состоял из шести позиций: сифилис; гонорея; активный туберкулез органов дыхания; чума; холера; сибирская язва; геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола. Коронавирус COVID-19 внесен в перечень под седьмым номером.
Как дела с эпидемией во всём мире
За последние сутки ВОЗ
Со вчерашнего дня зараженных коронавирусом нашли в Боснии и Герцеговине, Венгрии, Гибралтаре, Словении и Палестине. Утром 6 марта к ним присоединился Бутан. За пределами Китая наибольшее число больных в Южной Корее (6284 случаев). В Европе же лидером по количеству зараженных стала Италия (3 858 человек), там же выявили наибольшее число погибших от коронавируса за пределами Китая (148 человек, из них 41 – за последние сутки).
В Беларуси, по официальной информации Минздрава, коронавирус есть у шести человек. Все они, по уверениям медиков, чувствуют себя сносно, и «по состоянию здоровья они могут быть выписаны из стационара прямо сейчас». Но по нормам нужно получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек. Вероятно, пациентов выпишут уже на следующей неделе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В перечень болезней, опасных для здоровья населения, добавили еще одно заболевание. Об этом говорится в постановлении Минздрава Беларуси №9 от 18 февраля 2020 года....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)