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Минздрав внёс коронавирус в список опасных болезней: наряду с Эболой, чумой и сифилисом

06.03.2020 09:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В перечень болезней, опасных для здоровья населения, добавили еще одно заболевание. Об этом говорится в постановлении Минздрава Беларуси №9 от 18 февраля 2020 года. Документ опубликован сегодня, 6 марта, на Национальном правовом интернет-портале.

До этого список состоял из шести позиций: сифилис; гонорея; активный туберкулез органов дыхания; чума; холера; сибирская язва; геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола. Коронавирус COVID-19 внесен в перечень под седьмым номером.

Как дела с эпидемией во всём мире

За последние сутки ВОЗ зафиксировала еще 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире. Всего подтверждены 95 333 эпизода заболевания, из которых 80 565 – в Китае, а 14 768 – за его пределами. В общей сложности от коронавирусной инфекции, говорит ВОЗ, умерли 3015 человек в Китае (31 за прошедшие сутки) и 267 – по всему миру (53 тоже за сутки).

Со вчерашнего дня зараженных коронавирусом нашли в Боснии и Герцеговине, Венгрии, Гибралтаре, Словении и Палестине. Утром 6 марта к ним присоединился Бутан. За пределами Китая наибольшее число больных в Южной Корее (6284 случаев). В Европе же лидером по количеству зараженных стала Италия (3 858 человек), там же выявили наибольшее число погибших от коронавируса за пределами Китая (148 человек, из них 41 – за последние сутки).

В Беларуси, по официальной информации Минздрава, коронавирус есть у шести человек. Все они, по уверениям медиков, чувствуют себя сносно, и «по состоянию здоровья они могут быть выписаны из стационара прямо сейчас». Но по нормам нужно получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек. Вероятно, пациентов выпишут уже на следующей неделе.

 
 
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В перечень болезней, опасных для здоровья населения, добавили еще одно заболевание. Об этом говорится в постановлении Минздрава Беларуси №9 от 18 февраля 2020 года....
 
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