|
Сергей Шнуров ответил стихом на заявление протоиерея Смирнова о вреде образования для девочек
Источник материала: Партизан
Известный российский исполнитель, а с недавнего времени — член «Партии роста» и совета при комитете Госдумы РФ по культуре Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное заявлению протоиерея Димитрия Смирнова, председателя патриаршей комиссии РПЦ МП по культуре, сообщает "
3 марта в эфире "Радонежа" о. Димитрий заявил о бесполезности образования для девочек и предложил им готовиться к материнству, а не ходить в школу.
Шнуров интерпретировал слова священнослужителя, которого назвал «попом-замполитом». Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram:
«Шла неспешная беседа,
Как всегда, до кучи,
Православный непоседа,
Чучу отчебучил.
Снова дал поп-замполит!
Плюнул недалече, -
Девкам в школе, — говорит,
Делать нонче неча.
Пусть готовятся уже
К родам и до гроба.
Бабы будут замужем,
Ни к чему учеба!
Точку зрения свою,
Я не приукрашу.
Молоко пускай дают!
Для детей и в кашу!»
20 февраля Шнуров в Санкт-Петербурге вступил в местное отделение «Партии роста». Он заявил, что намерен начать свою политическую деятельность с вопроса устранения цензуры в культуре. Музыкант пообещал, что серьезность своих политических намерений он будет доказывать «своими высказываниями, своими тезисами, своим видением повестки, а не трюками» и троллингом. СМИ подметили, что после вступления в «Партию роста» Шнуров удалил из Instagram стихи с критикой Путина.
Вызвавшее общественный резонанс заявление протоиерей Дмитрий Смирнов сделал в эфире православной радиостанции «Радонеж». «Важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни», — поделился размышлениями председатель патриаршей комиссии.
Свое предыдущее высказывание он сделал в феврале во время встречи с представителями православного сообщества, когда Смирнов назвал женщин, живущих с мужчинами в гражданском браке, «бесплатными проститутками». Юрист Екатерина Гордон попросила проверить слова протоиерея на экстремизм. Зампред комитета Госдумы РФ по делам семьи и женщин Елена Вторыгина, комментируя заявление протоиерея, сочла его слова оскорблением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский исполнитель, а с недавнего времени — член «Партии роста» и совета при комитете Госдумы РФ по культуре Сергей Шнуров написал стихотворение,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)