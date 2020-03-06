Сергей Шнуров ответил стихом на заявление протоиерея Смирнова о вреде образования для девочек









3 марта в эфире "Радонежа" о. Димитрий заявил о бесполезности образования для девочек и предложил им готовиться к материнству, а не ходить в школу.





Шнуров интерпретировал слова священнослужителя, которого назвал «попом-замполитом». Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram:





«Шла неспешная беседа,

Как всегда, до кучи,

Православный непоседа,

Чучу отчебучил.





Снова дал поп-замполит!

Плюнул недалече, -

Девкам в школе, — говорит,

Делать нонче неча.





Пусть готовятся уже

К родам и до гроба.

Бабы будут замужем,

Ни к чему учеба!





Точку зрения свою,

Я не приукрашу.

Молоко пускай дают!

Для детей и в кашу!»





20 февраля Шнуров в Санкт-Петербурге вступил в местное отделение «Партии роста». Он заявил, что намерен начать свою политическую деятельность с вопроса устранения цензуры в культуре. Музыкант пообещал, что серьезность своих политических намерений он будет доказывать «своими высказываниями, своими тезисами, своим видением повестки, а не трюками» и троллингом. СМИ подметили, что после вступления в «Партию роста» Шнуров удалил из Instagram стихи с критикой Путина.





Вызвавшее общественный резонанс заявление протоиерей Дмитрий Смирнов сделал в эфире православной радиостанции «Радонеж». «Важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни», — поделился размышлениями председатель патриаршей комиссии.





Свое предыдущее высказывание он сделал в феврале во время встречи с представителями православного сообщества, когда Смирнов назвал женщин, живущих с мужчинами в гражданском браке, «бесплатными проститутками». Юрист Екатерина Гордон попросила проверить слова протоиерея на экстремизм. Зампред комитета Госдумы РФ по делам семьи и женщин Елена Вторыгина, комментируя заявление протоиерея, сочла его слова оскорблением.