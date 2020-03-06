ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 6 марта, но работы ещё не закончены

06.03.2020 09:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 марта планируется открыть движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С июля эта транспортная артерия была закрыта, что доставляло немало хлопот как автомобилистам, так и пассажирам общественного транспорта.

Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 6 марта, но работы ещё не закончены

Напомним, путепровод было решено полностью обновить в связи с неудовлетворительным состоянием балок. В итоге, сооружение почти полностью демонтировали (подробнее здесь). Процесс осложнялся тем, что строители трудились по особому графику, в перерывах между движением поездов.

Кстати, открытие моста должно было состояться только в мае, однако благодаря хорошим погодным условиям это удалось сделать раньше. Но, как отметили в «Гордорстрое», работы на объекте не закончатся. Дорожники будут доделывать подмостовую часть, нанесут разметку, обновят дорожные знаки.

Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 6 марта, но работы ещё не закончены

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 6 марта планируется открыть движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С июля эта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Шнуров ответил стихом на заявление протоиерея Смирнова о вреде образования для девочек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика