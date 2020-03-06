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Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 6 марта, но работы ещё не закончены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 марта планируется открыть движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С июля эта транспортная артерия была закрыта, что доставляло немало хлопот как автомобилистам, так и пассажирам общественного транспорта.
Напомним, путепровод было решено полностью обновить в связи с неудовлетворительным состоянием балок. В итоге, сооружение почти полностью демонтировали (подробнее
Кстати, открытие моста должно было состояться только в мае, однако благодаря хорошим погодным условиям это удалось сделать раньше. Но, как отметили в «Гордорстрое», работы на объекте не закончатся. Дорожники будут доделывать подмостовую часть, нанесут разметку, обновят дорожные знаки.
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Новости Беларуси. 6 марта планируется открыть движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С июля эта...
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