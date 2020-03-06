9000 белорусов использовали семейный капитал в 2020 году

Источник материала: Аргументы и факты

По словам министра, за два месяца 2020 года за досрочным использованием семейного капитала обратились почти 9 000 человек. В 95% случаев – для решения жилищного вопроса.

«Семейный капитал, который появился у нас в стране в 2015 году, продлили с января 2020 года. Когда мы проанализировали работу капитала, который действовал в 2015-2019 годах, увидели здесь не только механизм поддержки, но и механизм стимулирования. Пять лет действия того капитала к пяти годам (2010-2014-й) – и количество многодетных семей увеличилось в 1,4 раза. Прирост – 40%. Мы получили отклик, и, конечно, принятое решение о продлении капитала – это возможность еще раз получить отклик от граждан нашей страны», – сообщила глава ведомства.