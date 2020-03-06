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9000 белорусов использовали семейный капитал в 2020 году

06.03.2020 09:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

9000 белорусов использовали семейный капитал в 2020 году
Фото из открытых источников

По словам министра, за два месяца 2020 года за досрочным использованием семейного капитала обратились почти 9 000 человек. В 95% случаев – для решения жилищного вопроса.

«Семейный капитал, который появился у нас в стране в 2015 году, продлили с января 2020 года. Когда мы проанализировали работу капитала, который действовал в 2015-2019 годах, увидели здесь не только механизм поддержки, но и механизм стимулирования. Пять лет действия того капитала к пяти годам (2010-2014-й) – и количество многодетных семей увеличилось в 1,4 раза. Прирост – 40%. Мы получили отклик, и, конечно, принятое решение о продлении капитала – это возможность еще раз получить отклик от граждан нашей страны», – сообщила глава ведомства.

По прошлой программе депозитные счета по 10 тысяч долларов получили 78 тысяч белорусов. 

9000 белорусов использовали семейный капитал в 2020 году
В Беларуси депозиты на семейный капитал открыты на сумму более $768,7 млн
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Об этом на программе «Марков. Ничего личного» (канал ОНТ) сообщила министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.
 
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