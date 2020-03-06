ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С весны 2017 года брестское «Динамо» выиграло вдвое больше титулов, чем БАТЭ

06.03.2020 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За три последних года в белорусском клубном футболе были разыграны 10 трофеев.

Брестское "Динамо" в среду, 5 марта, стало обладателем Суперкубка третий год кряду (2018-20). Более продолжительные победные серии фиксировались лишь у БАТЭ — пять трофеев подряд (2013-17), передает pressball.by.

За три года (с весны 2017 года) в белорусском клубном футболе были разыграны 10 трофеев, шесть из которых достались брестскому "Динамо": 3 Суперкубка Беларуси, 2 Кубка страны, 1 чемпионский титул. Три приза выиграл БАТЭ и один — "Шахтер".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За три последних года в белорусском клубном футболе были разыграны 10 трофеев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нужна только помада. В Сети придумали хитрый способ узнать, насколько ты худая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика