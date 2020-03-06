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Беларусь разместит евробонды в течение 2020 года

06.03.2020 10:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь разместит евробонды в течение 2020 года
Фото из открытых источников

«Роуд-шоу в США и Лондоне состоялось. Сделка последует в течение 2020 года с учетом рыночных условий (как и было указано в объявлении Минфина 27 февраля)», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Ранее стало известно, что Беларусь ориентируется на заложенный в бюджете объем размещения гособлигаций на внешнем рынке $1 млрд 350 млн за вычетом плановых заимствований на российском рынке. 

Беларусь разместит евробонды в течение 2020 года
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Евробонды будут размещаться с учётом ситуации на рынке.
 
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