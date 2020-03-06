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Смешно, но жизненно. Парень нашёл потерянную вещь, когда купил ей замену

06.03.2020 10:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Только потеряв всё, мы обретаем свободу», – сказал Тайлер Дерден в фильме «Бойцовский клуб». И только купив замену потерянной вещи, мы можем найти её вновь. 

Как рассказал 19-летний пользователь Reddit, несколько дней назад он потерял свой кошелёк. Парень отчаянно искал свою потерю, переворачивал комнаты в доме с ног на голову, а также обследовал классы в колледже, но всё было бесполезно. 

Наконец, смирившись с утратой, автор публикации заказал себе новый кошелёк. И в тот же день случилось нечто неожиданное.

Смешно, но жизненно. Парень нашёл потерянную вещь, когда купил ей замену
Фото: reddit.com/user/dragonboy2734 

Комментаторы посмеялись над ситуацией юноши, но признали, что в мире есть законы, которые своей надёжностью не уступают законам физики. Например, найти потерянный предмет можно только после того, как будет куплена замена. 

Один из пользователей рассказал, что как-то раз он потерял бутылку для воды. Когда недельные поиски не принесли результата, была куплена новая бутылка. Затем была потеряна и она, но после этого в холодильнике нашлась старая бутылка. 

Существуют и опасные закономерности: когда люди пытаются сделать что-то по принципу «слабо», обычно это заканчивается нехорошо.

Две девушки поспорили, кто сможет сделать большое приседаний. Обе смогли примерно по тысяче раз и попали в больницу – здесь подробнее

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«Только потеряв всё, мы обретаем свободу», – сказал Тайлер Дерден в фильме «Бойцовский клуб». И только купив замену потерянной вещи, мы можем найти её вновь.  Как...
 
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