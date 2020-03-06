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Названы финалисты премии «Всемирный автомобиль года 2020»

06.03.2020 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конкурс World Car of the Year 2020 (WCOTY) выходит на финишную прямую — жюри обнародовало шорт-лист с тройкой финалистов в борьбе за главный трофей и претендентами на победу в отдельных номинациях.


В этом году конкурс претерпит небольшие изменения — титул «самого экологичного автомобиля года» присуждаться не будет. Итак, в этом году лучшими в мире могут стать Mazda3 и кроссоверы Mazda CX-30 и Kia Telluride. Остальных номинаций — четыре.


В категории «люксовый автомобиль года» сразятся Mercedes EQC, Porsche Taycan и… Porsche 911! В номинации «спорткар года» — «междусобойчик» Porsche: звание может достаться тому же 911 и Taycan либо семейству 718 Spyder/Cayman GT4. В номинации «городских автомобилей» будут бороться электрическая версия Kia Soul и Mini Cooper SE, а также «паркетник» Volkswagen T-Cross. Также жюри будет выбирать «лучший автомобильный дизайн» — эта награда достанется Mazda3, Peugeot 208 (недавнему триумфатору европейского COTY) или Porsche Taycan.


Победителей во всех категориях объявят на специальной церемонии 8 апреля, которое пройдет в рамках автосалона в Нью-Йорке. Напомним, что «Всемирным автомобилем 2019 года» стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

 
 
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Конкурс World Car of the Year 2020 (WCOTY) выходит на финишную прямую - жюри назвало тройку финалистов в борьбе за главный трофей, а также претендентов на победу в отдельных...
 
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