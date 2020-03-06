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Названы финалисты премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Источник материала: Tut.by
Конкурс World Car of the Year 2020 (WCOTY) выходит на финишную прямую — жюри обнародовало
В этом году конкурс претерпит небольшие изменения — титул «самого экологичного автомобиля года» присуждаться не будет. Итак, в этом году лучшими в мире могут стать
В категории «люксовый автомобиль года» сразятся Mercedes EQC, Porsche Taycan и…
Победителей во всех категориях объявят на специальной церемонии 8 апреля, которое пройдет в рамках автосалона в Нью-Йорке. Напомним, что «Всемирным автомобилем 2019 года» стал электрический кроссовер
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Конкурс World Car of the Year 2020 (WCOTY) выходит на финишную прямую - жюри назвало тройку финалистов в борьбе за главный трофей, а также претендентов на победу в отдельных...
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