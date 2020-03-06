Названы финалисты премии «Всемирный автомобиль года 2020»

Источник материала: Tut.by

Конкурс World Car of the Year 2020 (WCOTY) выходит на финишную прямую — жюри обнародовало шорт-лист с тройкой финалистов в борьбе за главный трофей и претендентами на победу в отдельных номинациях.





В этом году конкурс претерпит небольшие изменения — титул «самого экологичного автомобиля года» присуждаться не будет. Итак, в этом году лучшими в мире могут стать Mazda3 и кроссоверы Mazda CX-30 и Kia Telluride . Остальных номинаций — четыре.





В категории «люксовый автомобиль года» сразятся Mercedes EQC, Porsche Taycan и… Porsche 911 ! В номинации «спорткар года» — «междусобойчик» Porsche: звание может достаться тому же 911 и Taycan либо семейству 718 Spyder/Cayman GT4. В номинации «городских автомобилей» будут бороться электрическая версия Kia Soul и Mini Cooper SE, а также «паркетник» Volkswagen T-Cross . Также жюри будет выбирать «лучший автомобильный дизайн» — эта награда достанется Mazda3, Peugeot 208 (недавнему триумфатору европейского COTY ) или Porsche Taycan.





Победителей во всех категориях объявят на специальной церемонии 8 апреля, которое пройдет в рамках автосалона в Нью-Йорке. Напомним, что «Всемирным автомобилем 2019 года» стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace .