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Редкий случай. У индийца во рту обнаружили «камень» в 2 сантиметра
Источник материала: Tut.by
37-летний житель Индии обратился в одну из местных клиник с жалобами на боли в полости рта. Сперва дантисты подумали, что дело в больном зубе — но все оказалось сложнее. Об этом
Мужчина обратился в клинику с обширным отеком. Сперва медики посчитали, что дело в «скрытом» зубе, который не прорезался из десен. Но после УЗИ выяснилось, что в области правой слюнной железы пациента образовался двухсантиметровый камень из солей кальция.
Пациенту поставили диагноз — сиалолитиаз, или слюннокаменная болезнь. Подобные образования достаточно распространены, но камни размером более полутора сантиметров встречаются крайне редко. Издание добавляет, что их, как правило, обнаруживают лишь у 12 из 1000 пациентов (1,2%) в возрасте от 40 лет.
Кроме кальция в камнях содержатся белки, магний, калий и даже аммиак. У пациента образования нашли под челюстью, но слюнные железы человека также находятся в области ушей и под языком.
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Пациенту поставили диагноз - сиалолитиаз, или слюннокаменная болезнь.
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