Азербайджанская госкомпания отгрузила первый танкер нефти для Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: incrussia.ru

Нефть отгружена из турецкого порта Джейхан.

Первая танкерная партия составляет 90 тыс. тонн. О ее отправке 6 марта сообщил Ибрагим Ахмедов - представитель Госнефтекомпании Азербайджана (Socar). По его словам, отправка произошла в четверг вечером, передает ТАСС .

Также накануне вечером из Литвы в Беларусь был отправлен первый железнодорожный состав с российской нефтью. В среду она была доставлена в Клайпедский порт судном Front Ocelot, передает Delfi .

Как сообщалось ранее , на март Беларусь законтрактовала в общей сложности около миллиона тонн нефти.