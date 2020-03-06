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Азербайджанская госкомпания отгрузила первый танкер нефти для Беларуси

06.03.2020 10:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: incrussia.ru

Нефть отгружена из турецкого порта Джейхан.

Первая танкерная партия составляет 90 тыс. тонн. О ее отправке 6 марта сообщил Ибрагим Ахмедов - представитель Госнефтекомпании Азербайджана (Socar). По его словам, отправка произошла в четверг вечером, передает ТАСС.

Также накануне вечером из Литвы в  Беларусь был отправлен первый железнодорожный состав с российской нефтью. В среду она была доставлена в Клайпедский порт судном Front Ocelot, передает Delfi.

Как сообщалось ранее, на март Беларусь законтрактовала в общей сложности около миллиона тонн нефти.

 
 
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