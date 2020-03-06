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Азербайджанская госкомпания отгрузила первый танкер нефти для Беларуси
06.03.2020 10:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: incrussia.ru
Нефть отгружена из турецкого порта Джейхан.
Первая танкерная партия составляет 90 тыс. тонн. О ее отправке 6 марта сообщил Ибрагим Ахмедов - представитель Госнефтекомпании Азербайджана (Socar). По его словам, отправка произошла в четверг вечером, передает
Также накануне вечером из Литвы в Беларусь был отправлен первый железнодорожный состав с российской нефтью. В среду она была доставлена в Клайпедский порт судном Front Ocelot, передает
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Нефть отгружена из турецкого порта Джейхан.
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