ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Весенние сюрпризы в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

06.03.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Весна стучится в окна школы! Именно такие слова на устах учителей, учащихся и родителей в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста».

Весенние сюрпризы в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

Нежные тюльпаны и первые вестники весны – птицы напомнили, что скоро наступит 8 Марта. В школе была представлена галерея портретов выдающихся женщин Беларуси: Е. Полоцкой, А. Пашкевич, Л. Ожешка, С. Станюты и других, которые оставили след в истории Беларуси.

Весенние сюрпризы в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

Хорошим дополнением к детским рисункам по литературным произведениям И. Тургенева, Л. Толстого, Н. Гоголя, У. Шекспира, М. Лермонтова, Х. Андерсена стали иллюстрации выпускников, чьи первые творческие шаги были сделаны в школе: брестских художниц Анны и Марии Редько, иконописца Георгия Панайотова, обладательницы титула «Мисс Беларуси - 2012» Юлии Скалкович, дизайнера Инги Барсуковой, переводчика Екатерины Немененок.

Их детские работы стали частью истории школы и бережно хранятся в музее. Теплая и душевная атмосфера царила в весенней гостиной, где собрались мамы учащихся, чьи победы на олимпиадах различного уровня, спортивных и творческих площадках и успехи в учебе радуют и учителей, и родителей.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Весна стучится в окна школы! Именно такие слова на устах учителей, учащихся и родителей в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста». Нежные тюльпаны и первые вестники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Туман и дождь – погода в Горках на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика