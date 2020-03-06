Весенние сюрпризы в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

Весна стучится в окна школы! Именно такие слова на устах учителей, учащихся и родителей в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста».





Нежные тюльпаны и первые вестники весны – птицы напомнили, что скоро наступит 8 Марта. В школе была представлена галерея портретов выдающихся женщин Беларуси: Е. Полоцкой, А. Пашкевич, Л. Ожешка, С. Станюты и других, которые оставили след в истории Беларуси.





Хорошим дополнением к детским рисункам по литературным произведениям И. Тургенева, Л. Толстого, Н. Гоголя, У. Шекспира, М. Лермонтова, Х. Андерсена стали иллюстрации выпускников, чьи первые творческие шаги были сделаны в школе: брестских художниц Анны и Марии Редько, иконописца Георгия Панайотова, обладательницы титула «Мисс Беларуси - 2012» Юлии Скалкович, дизайнера Инги Барсуковой, переводчика Екатерины Немененок.

Их детские работы стали частью истории школы и бережно хранятся в музее. Теплая и душевная атмосфера царила в весенней гостиной, где собрались мамы учащихся, чьи победы на олимпиадах различного уровня, спортивных и творческих площадках и успехи в учебе радуют и учителей, и родителей.