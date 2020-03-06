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Туман и дождь – погода в Горках на выходные
06.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На выходных нас будет заливать дождем и окутывать туманом.
Завтра, 7 марта, столбик термометра поднимется до плюс 10. Будет туманно, ближе к обеду пройдут дожди.
8 марта нас ожидает не совсем праздничная погода — пасмурная и дождливая, температура воздуха составит +8 +10°С.
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На выходных нас будет заливать дождем и окутывать туманом. Завтра, 7 марта, столбик термометра поднимется до плюс 10. Будет туманно, ближе к обеду пройдут дожди. 8...
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