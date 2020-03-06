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Туман и дождь – погода в Горках на выходные

06.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На выходных нас будет заливать дождем и окутывать туманом.

 

Туман и дождь – погода в Горках на выходные

 

Завтра, 7 марта, столбик термометра поднимется до плюс 10. Будет туманно, ближе к обеду пройдут дожди.

8 марта нас ожидает не совсем праздничная погода — пасмурная и дождливая, температура воздуха составит +8 +10°С.


 
 
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  На выходных нас будет заливать дождем и окутывать туманом.     Завтра, 7 марта, столбик термометра поднимется до плюс 10. Будет туманно, ближе к обеду пройдут дожди. 8...
 
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