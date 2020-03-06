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Брест к 8 Марта украсили светодиодные тюльпаны

06.03.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте центральную магистраль города к 8 Марта украсили тематическими светодиодными фигурами, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по наружному освещению Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия городского ЖКХ Григорий Табунов.

Брест к 8 Марта украсили светодиодные тюльпаны

Фото из архива brestcity.com

Специально к Международному женскому дню светодиодными тюльпанами украсили проспект Машерова на остановке МОПРа и улицу Московскую - на ЦМТ. Светящиеся экспозиции в виде цифры восемь появились на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова, улиц Московская и 28 июля. Высота фигур - около 3 м. Засияют они аккурат вечером 7 марта.

"Это подарок всем брестчанкам и гостьям нашего города. Места для праздничной иллюминации выбраны с наибольшей пешеходной и транспортной интенсивностью", - пояснил Григорий Табунов.

Практически на каждом шагу глаз радуют и живые цветы. С 5 по 9 марта в Бресте развернулись праздничные ярмарки, которые работают с 7.00 до 20.00. До 10 сортов тюльпанов, крокусов, гиацинтов, роз, мимозу можно приобрести в каждом микрорайоне. Торговля ведется примерно на 70 площадках. Основная находится у ЦУМа. В этом году ее по-особенному оформили, обустроили для покупателей фотозону. Также крупные торговые точки располагаются на ул. Московская, 232 (бывший рынок Юбилейный), пересечении ул. Суворова и Волгоградская, Партизанском проспекте, 17.

"Все 100% тюльпанов, которые реализуют к празднику, выращены в Бресте и Брестском районе, - отметила директор КУП по оказанию услуг "Торговый сервис и потребительский рынок" Наталья Сологуб. - Пик продажи цветов ожидаем 6 и 8 марта".

 
Теги: Брест
 
 
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